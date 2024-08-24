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Скільки жінок звертаються до рекрутингових центрів ЗСУ? Відповідь Міноборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки жінок звертаються до рекрутингових центрів ЗСУ? Відповідь Міноборони
У нашій армії досі є дуже багато фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати
фото: Depositphotos

Представник Міноборони назвав найпопулярніші військові вакансіі

Орієнтовно 20% усіх звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок. Про це повідомив представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в етері телемарафону.

За словами посадовця, жінки можуть реалізувати себе у війську як фахівці, тут нормативних обмежень немає.

Чиновник Міноброни розповів, що зросла кількість жінок, які цікавляться військовою службою. Тепер орієнтовно 20% всіх звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок.

«Це свідчить про те, що потенціал значний. Для жінок на сьогодні є можливість знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень щодо цього немає. На наш погляд, тут більше є психологічних і культурних обмежень», – заявив він.

Він зауважив, що в армії є дуже багато абсолютно різних фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати.

За словами Бежевця, робота Міноборони полягає в тому, щоб переконувати командирів військових частин, що нині важливо правильно знаходити відповідні позиції жінкам, які добровільно вирішили долучитися до армії.

Представник Міноборони каже, що наразі й чоловіки, й жінки найбільше цікавляться вакансіями в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також популярні вакансії у сфері розвідки. Постійний попит є також на посади, пов'язані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах.

Нагадаємо, що нещодавно до лав ЗСУ долучилися перші засуджені жінки.

До слова, за статистикою Міноборони, з початку поточного року загалом до рекрутингових центрів звернулись понад 10 тисяч осіб. 

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Теги: жінка Міноборони ЗСУ війна

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