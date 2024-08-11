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Ситуація в Курській області. Російське міноборони викрито на брехні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ситуація в Курській області. Російське міноборони викрито на брехні
Розслідувачі підловили міноборони РФ на брехні
скріншот відео

Влада РФ видає старі відео за «успішні удари» по ЗСУ в Курській області

Міністерство оборони РФ публікує відеозаписи нібито успішних ударів по Збройних силах України у Курській області. Та насправді ці ролики були зняті давно і навіть в інших місцях. Такого висновку дійшли розслідувачі російського видання The Insider.

Так, опубліковане 10 серпня російським пропагандистським агентством «Риа Новости» із покликанням на російське міноборони відео того, як «російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ у прикордонному районі Курської області». Утім, за даними аналітиків, насправді це відео було зняте у Кремінній та Часовому Яру.

Також розслідувачі нагадали, що 9 серпня міноборони РФ опублікувало відео, яке нібито ілюструє нові удари по ЗСУ в Сумській області.

«Екіпаж багатофункціонального надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 повітряно-космічних сил завдав удару по скупченню живої сили та військовій техніці ЗСУ у пункті тимчасової дислокації, виявленому в одному з районів Сумської області, що межує з Курською областю. Удару по розвіданих цілях було завдано авіаційною бомбою ФАБ-3000 з універсальним модулем планування та корекції. Отримавши підтвердження від розвідки про знищення цілей, екіпаж благополучно повернувся на аеродром вильоту», – йдеться  в описі ролика.

Однак насправді, як виявили аналітики, це відео зняте досить давно і було опубліковане російськими пропагандистами ще 14 липня 2024 року.

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

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Теги: росія війна Міноборони РФ Курщина

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