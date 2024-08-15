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США готують нову військову допомогу для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США готують нову військову допомогу для України
Пентагон минулого тижня оголосив про додаткову військову допомогу Україні вартістю близько $125 млн
фото з відкритих джерел

Деталі про новий пакет військової допомоги буде оголошено найближчими днями

Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України. Відповідну заяву зробив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

Як зазначив посадовець, нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями.

Натомість детальних подробиць про те, яке саме озброєння Сполучені Штати плануються передати, Кірбі не розкрив.

Нагадаємо, Міністерство оборони США 9 серпня оголосило про додаткову військову допомогу Україні. До пакета вартістю близько $125 млн увійшли засоби протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника, а також протитанкова зброя.

Допомога є 63 траншем від адміністрації президента Джо Байдена, яка буде надана із запасів американського Міністерства оборони. Пакет допомоги належать до програми президентських розпоряджень, яка дозволяє США постачати Україні зброю із власних складів.

Як повідомлялося, наприкінці липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 млн за програмою спеціальних президентських повноважень.

До слова, американці однаково розділилися щодо того, чи зобов’язані США допомагати Україні: 48% стверджують, що мають, 49% – ні.

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Теги: США військова допомога війна

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