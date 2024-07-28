Коли перші F-16 будуть в Україні? Деталі від The Washington Post

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте дивляться на F-16 в Ейндховені, Нідерланди, 20 серпня 2023 року

У 2024 році Київ отримає не більше однієї ескадрил'ї F-16 – близько 20 літаків

Винищувачі F-16 повинні літати в Україні протягом кількох тижнів. Утім, українські та західні офіційні особи попереджають, що ці літаки навряд чи негайно вплинуть на перебіг подій на фронті, однак послугують підсиленням протиповітряної оборони України. Про це повідомляє The Washington Post.

Літаки, які Київ колись називав вирішальним засобом, навряд чи змінять ситуацію на полі бою, оскільки їх буде замало, а російських систем ППО, які можуть їх збивати – навпаки забагато.

Це означає, що перші F-16, найімовірніше, послужать радше посиленням ППО України. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по сухопутних військах РФ та інших військових об'єктах поблизу фронту.

За словами журналістів, на початковому етапі винищувачі навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту, тож поки неясно, чи зможуть вони стримувати літаки противника, які перетинають кордон України з повітряного простору Росії.

Чиновники відмовилися розповісти виданню, скільки саме літаків отримає Україна у 2024 році, але це буде не більше однієї ескадрил'ї – близько 20 літаків. Тим паче очікується, що лише шість пілотів завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць.

Захист винищувачів F-16 на землі також буде складним завданням, оскільки всі аеродроми України розташовану в зоні доступу для російських ракет. За даними WP, нещодавно Росія завдала ударів кільком літакам, які залишилися на злітно-посадкових смугах.

Нагадаємо, що Греція має намір вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30 та продати їх Сполученим Штатам для подальшої передачі ЗСУ.

Раніше, у квітні, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не готова давати Україні F-16.

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

Як повідомлялося, Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року.