Газета The New York Times повідомила, скільки F-16 цьогоріч зможе використати Україна

На бойові завдання зможуть вилітати лише близько 10 винищувачів F-16

Винищувачі F-16, які цьогоріч надійдуть від партнерів, Україна зможе застосувати на полі бою в обмеженій кількості. Причиною цьому став брак підготовленого персоналу. Про це пише The New York Times.

Україна планує використовувати F-16 з потужними системами радіоелектронної боротьби та різноманітним озброєнням разом із західними системами ППО, такими як Patriot, щоб розширити зону небезпеки для російських пілотів. Ці літаки також посилять захист українських міст і критичної інфраструктури від ракетних і безпілотних атак.

«У Росії було так багато часу, щоб зміцнити свою оборону, особливо вздовж лінії фронту. F-16 та їхні пілоти зіткнуться з жорстким опором російської ППО як на землі, так і в небі», – зазначає аналітик з питань оборони в дослідницькій організації RAND Хантер Столл.

Офіційні особи США повідомили, що планують підготувати близько 20 льотчиків цього року. Навчання проходить у США, Нідерландах і Данії.

Командири Повітряних сил заявляють, що зазвичай на один літак виділяють щонайменше двох пілотів для відпочинку та навчання. Тому на бойові завдання зможуть вилітати лише близько 10 F-16, наданих Україні. Обмежувальним фактором є й брак навченого технічного персоналу для обслуговування винищувачів.

Нагадаємо, винищувачі F-16 повинні літати в Україні протягом кількох тижнів. Утім, українські та західні офіційні особи попереджають, що ці літаки навряд чи негайно вплинуть на перебіг подій на фронті, однак послугують підсиленням протиповітряної оборони України.

Як повідомлялося, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

До слова, Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року.