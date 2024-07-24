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До лав ЗСУ долучилися перші засуджені жінки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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До лав ЗСУ долучилися перші засуджені жінки
Семеро засуджених жінок успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у підрозділах Сил оборони
фото: Pexels (ілюстративне)

Загалом уже 6101 засуджених жінок виявили бажання боронити Україну у війську

Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Про це повідомило Міністерство юстиції України у фейсбуці.

«Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення», – йдеться в повідомленні.

Семеро засуджених жінок успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у підрозділах Сил оборони.

«Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших семи засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ», – зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Загалом із дня набрання чинності Закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на військові навчання.

Нагадаємо, що перша група засуджених, яких звільнили від відбування покарання для служби у Збройних силах України (ЗСУ), вирушать на фронт до кінця літа.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

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Теги: ЗСУ засуджені жінка

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