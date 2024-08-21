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Деякі українські біженці можуть опинитися на вулиці через новий закон Угорщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Деякі українські біженці можуть опинитися на вулиці через новий закон Угорщини
Тимчасовим захистом в Угорщині користуються приблизно 31 тис. людей з України
фото з відкритих джерел

Нова постанова уряду передбачає, що на субсидоване державою житло зможуть розраховувати біженці лише з тих регіонів України, які зазнали впливу війни

Сьогодні, 21 серпня, в Угорщині набули чинності зміни до законодавства, які стосуються розміщення українських біженців. Так, підтримку отримуватимуть лише українці з регіонів, які зазнали впливу війни. Про це повідомляє BBC.

Нова постанова уряду передбачає, що на субсидоване державою житло зможуть розраховувати біженці лише з тих регіонів України, які зазнали впливу війни. Наразі до цього переліку входять 13 регіонів: Київська область і Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області та Крим. Щомісяця перелік буде оновлюватися.

Оскільки з 21 серпня 2024 року власники житла не отримуватимуть державних субсидій на розміщення інших категорій біженців, під загрозою виселення опинилися кілька тисяч українців. Альтернативних варіантів розміщення уряд не надаватиме.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зазначає, що через зміну закону близько 2-3 тис. біженців втратять доступ до субсидованого житла.

«Багато людей стикаються зі значними перешкодами в пошуку альтернативного житла через брак фінансів, а також через небажання власників надавати в оренду житло», – заявила організація.

Згідно з новими правилами, право на державну підтримку, яка включає безкоштовне житло та базову місячну виплату, матимуть лише українці, які останнім часом офіційно проживали в Україні на території, яка безпосередньо постраждала від бойових дій. Тимчасовим захистом в Угорщині користуються приблизно 31 тис. людей з України.

Нагадаємо, Росія планує нові пропагандистські операції в Європі, спрямовані на українських біженців. Мета - переконати людей, які покинули Україну через війну, не повертатися.

До слова, до 17 млн ​​українців (понад третина довоєнного населення) залишили свої будинки через російське вторгнення, з них близько 6 млн людей залишаються біженцями за кордоном.

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Теги: біженці Угорщина війна закон уряд житло

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