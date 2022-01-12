ЗМІ повідомили про смерть телеведучого Зеленського

Російський журналіст та телеведучий Михайло Зеленський помер на 47 році життя

Журналіст та телеведучий Михайло Зеленський помер на 47-му році життя у вівторок, 11 січня, розповів заступник керівника телеканалу «Росія-Культура» Олександр Юхимович.

«Вічна пам'ять. На 47-му році життя помер наш телеведучий Михайло Зеленський», – написав Юхимович у Facebook.

Обставини смерті Зеленського не уточнюються. За словами Юхимовича, Зеленський помер раптово.

«Росія 24» передає, що, за деякими даними, він помер під час відпочинку у Домінікані.

Як пише Telegram-канал «Baza», Зеленський із дружиною перебував на відпочинку в Домінікані – він потрапив до лікарні у тяжкому стані, лікарям не вдалося його врятувати. За попередніми даними, причиною смерті міг стати інсульт, точну причину буде названо пізніше.

Як пише Wikipedia, Михайло Володимирович Зеленський — російський журналіст та телеведучий. Народився 1975 року в Москві.

З 2001 по 2011 він вів програму «Вести-Москва» на пропагандистському телеканалі «Росія 1». З 2011 по 2013 рік Зеленський був ведучим ток-шоу «Прямий ефір». В останні роки працював на каналі «Культура». Крім того, був викладачем у вищій школі телебачення «Останкіно».