«Слуга» Бужанський відмовився спілкуватися українською та «напав» на ведучого (відео)

Нардеп відмовився перейти на українську в ефірі телеканалу

Мажоритарник з Дніпра, нардеп Максим Бужанський від партії «Слуга народу» в ефірі телеканалу Київ 24 «напав» на ведучого, який попросив його перейти з російської на українську мову. Він також відмовився відповідати на гасло «Слава Україні».

Будь ласка, читайте текст після реклами

29 травня нардеп у Telegram зробив допис, в якому йшлося, що він проголосував «проти» встановлення Дня пам'яті та перемоги над нацизмом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За перенесення Дня Перемоги з 9 травня на 8-ме голосував червоною. Без мене», – написав нардеп.

Журналіст хотів обговорити з Бужанським його позицію щодо встановлення восьмого травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом, привітавши його національним гаслом «Слава Україні».

Бужанський відмовився відповісти «Героям Слава», натомість сказав «так, Слава Україні».

Коли Бужанський почав відповідати російською на запитання зі студії, чому він віддав свій голос «проти», ведучий попросив його перейти на українську мову.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нардеп відповів, що «ви можете попросити мене про що завгодно, але я говоритиму так, як мені зручно».

Потім Бужанський почав посилатися на Конституцію України: мовляв, там зазначено, що «державна мова – українська, а держава гарантує свободу й розвиток інших мов».

Крім того, для захисту своєї позиції нардеп заявив, що нібито «половина українців російськомовні».

Наприкінці ефіру Бужанський заявив, що йому «немає про що розмовляти» з ведучим та видалився.

Нагадаємо, член фракції «Слуги Народу» Максим Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який проголосував проти встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, раніше Верховна Рада через Бужанського не змогла ухвалити закон про деколонізацію, який передбачає звільнення публічного простору від символів російського панування.