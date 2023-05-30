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«Слуга» Бужанський єдиний проголосував проти Дня пам'яті 8 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Слуга» Бужанський єдиний проголосував проти Дня пам'яті 8 травня
Раніше Бужанський намагався заблокувати розгляд закону про деколонізацію географічних назв в Україні
фото з відкритих джерел

Максим Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який проголосував проти встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом

Член фракції «Слуги Народу» Максим Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який проголосував проти встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Про це повідомляє Рух «Чесно».

«За» проголосували 316 нардепів, проти – один. Ніхто не утримався. Не голосували 35 нардепів, які були відсутні в сесійній залі.

Тим одним, хто голосував проти, був мажоритарник із Дніпра Максим Бужанський. Цим він похвалився із підписниками у Telegram.

«За перенесення Дня Перемоги з 9 травня на 8-ме голосував червоною. Без мене», – написав нардеп.

Раніше Бужанський намагався заблокувати розгляд закону про деколонізацію географічних назв в Україні.

«Це не перше голосування за останній час, коли одіозний нардеп Бужанський зриває ухвалення законопроєкту. Раніше він на різних етапах намагався заблокувати розгляд надзвичайно важливого закону про деколонізацію географічних назв в Україні та очищення країни від наслідків російської імперської політики. Чому він досі залишається у фракції «Слуги Народу» – це слушне питання, яке варто поставити голові фракції Давиду Арахамії», – сказала лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська. 

Рух надіслав запит Арахамії, але відповіді поки що не отримав.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради схвалили закон, який встановлює в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – його відзначатимуть 8 травня. Цей день буде вихідним.

До слова, Національна поліція України перевіряє факти можливих кримінальних злочинів щодо фінансування політичної партії «Слуга народу».

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Теги: партія Слуга народу Максим Бужанський Верховна Рада

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