«Слуга народу» оголосила про відкликання мандата депутата Київради Трубіцина

Шуляк запевняє, що членство в партії «Слуга народу» Владислава Трубіцина було припинено ще перед початком повномасштабної війни

Народна депутатка, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк оголосила про відкликання мандата депутата Київради Владислава Трубіцина. Про це вона повідомила в себе на Facebook.

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Шуляк зазначила, що в Україні не має бути недоторканих осіб.

«Ініціювала збори Київської міської організації Слуга Народу, щодо відкликання Трубіцина за народною ініціативою (в рамках процедури застосування імперативного мандата)», – йдеться в повідомленні.

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Очільниця «Слуги народу» наголосила, що членство в партії Владислава Трубіцина було припинено ще перед початком повномасштабної війни 2022 року.

Раніше повідомлялося, що САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина.

Нагадаємо, за версією обвинувачення, депутат Київради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів. Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

У справі обвинувачують депутата Київради Владислава Трубіцина, ексдиректора КП «Міський магазин» Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна, заступника директора КП «Київська спадщина» Дмитра Ковальчука, а також двох помічників Трубіцина Іллю Ліфа і Артема Білинського.

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Як повідомлялось раніше, під час затримання НАБУ у лютому 2022 року Трубіцину вдалось утекти від детективів на автівці. Пізніше депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції (ЦПК), попри заяви керівництва «Слуги народу», Трубіцин досі не виключений з фракції партії у Київраді. Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери – він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.