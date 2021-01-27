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    Через снігопади Міносвіти порадило семи областям готуватися до дистанційки

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    Про дистанційне навчання говорять в&nbsp;Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях - Через снігопади Міносвіти порадило семи областям готуватися до дистанційки
    Про дистанційне навчання говорять в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях
    Фото з відкритих джерел

    Місцевій владі рекомендували вжити додаткових заходів для запобігання переохолодження викладачів, учнів та студентів

    Міністерство освіти і науки України через наближення негоди рекомендувало семи областям країни підготуватися до переходу на дистанційне навчання. Про це йдеться на сайті МОН.

    Зазначається, що мова йде про Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Черкаську та Чернігівську областях.

    У міністерстві поінформували, що лист з рекомендаціями терміново направили в області, де очікується ускладнення погодних умов.

    Крім того, місцевій владі рекомендували вжити додаткових заходів для запобігання переохолодження викладачів, учнів та студентів у період негоди.

    Також у міністерстві нагадали про існування платформи «Всеукраїнська школа онлайн» для дистанційного навчання.

    Як повідомлялося, 27 січня уряд провів екстрене засідання через сильні снігопади.

    Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня. 

    Як повідомлялося, Міносвіти розглядає три варіанти проведення ЗНО-2021.

    Теги: Міністерство освіти і науки освіта школа навчання снігопад уряд учні
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