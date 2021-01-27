  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі продовжують падати дерева (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через негоду знеструмлено 41 населений пункт - В Одесі продовжують падати дерева (фото)
    Через негоду знеструмлено 41 населений пункт
    Фото: КЕКС

    У місті оголошено червоний рівень небезпеки через непогоду

    В Одесі через негоду сьогодні впало велика кількість дерев і гілок. У деяких випадках повалені дерева перекривали проїзд транспорту, одна були випадки і більш плачевні випадки. Про це пише місцеве видання «КЕКС».

    На вулиці Балківській на будинок №7 впала велика тополя, який пошкодив кілька вікон, карнизи і припарковані автомобілі.

    Фото: КЕКС/Ботанічний провулок
    Фото: КЕКС/Ботанічний провулок

    Фото: КЕКС/Дерево, що впало на вулиці Довженка
    Фото: КЕКС/Дерево, що впало на вулиці Довженка

    Нагадаємо, що через снігопад на Одещині повалено пів сотні дерев.

    Теги: прогноз погоди Одеса будинок негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies