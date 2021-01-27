В Одесі продовжують падати дерева (фото)

У місті оголошено червоний рівень небезпеки через непогоду

В Одесі через негоду сьогодні впало велика кількість дерев і гілок. У деяких випадках повалені дерева перекривали проїзд транспорту, одна були випадки і більш плачевні випадки. Про це пише місцеве видання «КЕКС».

На вулиці Балківській на будинок №7 впала велика тополя, який пошкодив кілька вікон, карнизи і припарковані автомобілі.

Фото: КЕКС/Ботанічний провулок

Фото: КЕКС/Дерево, що впало на вулиці Довженка

Нагадаємо, що через снігопад на Одещині повалено пів сотні дерев.