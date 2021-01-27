Київ завтра обмежить в'їзд вантажівок через негоду

28 січня очікується погіршення погодних умов у вигляді сильних снігопадів

У Києві обмежать в'їзд у місто вантажівок 28 січня. Це пов'язано з очікуванням сильного снігопаду в четвер.

Про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації.

У зв’язку з цим, Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасове обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту із 6:30 28 січня. Підписано відповідний Протокол № 6 від 27.01.2021.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов, про що буде повідомлено окремо.

Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

«Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані. Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об’їзд Києва», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область. Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори.





До слова, одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів.