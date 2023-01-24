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У прикордонній Рівненщині під час війни зафіксовано економічне диво

Надія Карбунар
glavcom.ua
У прикордонній Рівненщині під час війни зафіксовано економічне диво
Під час війни на Рівненщину релокувалися 39 підприємств
фото з відкритих джерел

У регіоні, що межує з ворожою Білоруссю збільшилась кількість підприємців

Від початку повномасштабного вторгнення на Рівненщину релокувалися 39 підприємств. Вони офіційно тут зареєструвалися та розпочали роботу. Про це голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Ми зараз дещо змінили парадигму сприйняття і говоримо не про релоковані, а масштабовані підприємства. Багато хто з них має можливість повернутись назад і навіть повертається, але лишає тут свою фірму. Тому що рівненчани демонструють повну відкритість», – розповів очільник Рівненщини.

За словами Віталія Коваля, утримувати свою справу на плаву та навіть розвивати її місцевим підприємцям під час війни допомогли також державні програми.

«Наприклад, програма доступних кредитів «5-7-9%» дозволила нам під час війни видати дешевих кредитів на 2,4 млрд грн саме для рівненського бізнесу. Через Експортно-кредитне агентство наша область зайняла перше місце за кредитною підтримкою. Видано 11 позик під 86,6 млн грн, що дозволило нашим експортерам виконати експортні контракти та мати фінансовий ресурс», – сказав голова обласної адміністрації.

Таким чином, кількість зареєстрованих підприємців на Рівненщині протягом року зросла на 3,5%. Тобто люди під час війни відкривали ФОПи, каже Віталій Коваль.

«Працює програма «єРобота. Своя справа», через яку 221 підприємець вже отримав позитивне рішення і їм держава видала безповоротні мікрогранти на 53 млн. У цей час мати таку підтримку – це повітря для бізнесу», – вважає очільник регіону.

Раніше голова ОВА розповів, як Рівненщина готується до наступу з півночі. 

Читайте також: Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль: Ми завершимо будувати оборонні рубежі в день перемоги

 

Теги: День Перемоги держава Рівненщина повітря Віталій Коваль

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