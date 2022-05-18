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    Події в Україні

    Маріуполю загрожує спалах холери: ВООЗ уже готує вакцину

    У Маріуполі можливий спалах холери - Маріуполю загрожує спалах холери: ВООЗ уже готує вакцину
    У Маріуполі можливий спалах холери
    фото з відкритих джерел

    Через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою

    Через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою. Про це заявила регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Доріт Ніцан.

    За словами Ніцан, водопостачання в Маріуполі «частково відновлене», але багато трубопроводів зруйновані.

    «Ми отримали інформацію від неурядових організацій, які працюють там, що в Маріуполі на вулицях просто болото й каналізаційна вода змішується з питною. Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій, включно з холерою», – сказала Ніцан

    Вона додала, що до 2011 року в Маріуполі були випадки холери. Тож наразі у ВООЗ готуються до нових можливих спалахів.

    Мовиться про протихолерні комплекти та вакцини, а також співпрацю з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території.

    Нагадаємо, що учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

    Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

    З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

    Теги: росія окупанти вода війна Україна водопостачання небезпека окупація ВООЗ #stoprussia
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    Маріуполю загрожує спалах холери: ВООЗ уже готує вакцину