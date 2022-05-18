Командувача Чорноморського флоту РФ Ігоря Осипова заарештовано: що про нього відомо

Ігор Осипов завжди займав на флоті досить високі посади

Ігор Осипов не був присутній на святкуванні Дня Чорноморського флоту РФ у Севастополі 13 травня

Командувача Чорноморського флоту віце-адмірала Ігоря Осипова відсторонили від посади та заарештували. Усе через втрату ракетного крейсера «Москва», інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Ігор Осипов не був присутній на святкуванні Дня Чорноморського флоту РФ у Севастополі 13 травня. Російський глава Севастополя Михайло Розвожаєв пояснив це тим, що адмірал нібито перебуває «на бойовому посту» і йому «не до соціальних мереж та привітань».

За даними «Вікіпедії», Ігор Осипов займав досить високі посади. У 2012 році, після закінчення Військової академії Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації , він служив начальником штабу і командиром Балтійської військово-морської бази Балтійського флоту.

Із травня 2015 по вересень 2016 – командувач Каспійської флотилії.

Із вересня 2016 по серпень 2018 року – начальник штабу-перший заступник командувача Тихоокеанського флоту.

Із серпня 2018 по травень 2019 – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Указом Президента Російської Федерації від 3 травня 2019 року № 203 призначений командувачем Чорноморського флоту ВМФ Росії. 31 травня 2019 року віце-адміралу Ігорю Осипову вручено особистий штандарт командувача Чорноморського флоту.

Указом Президента РФ № 355 від 11 червня 2021 року присвоєно звання «адмірал».

За даними української розвідки, покарання вищих чинів лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.