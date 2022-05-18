Зеленський розповів про евакуацію бійців з «Азовсталі»

Президент розповів про евакуацію бійців з «Азовсталі»

З «Азовсталі» вже вдалося евакуювати 264 героїв

Президент Володимир Зеленський заявив, що евакуація наших бійців з «Азовсталі» триває. Президент пояснив, що її курують наші військові та розвідники. Відповідну заяву президент озвучив під час звернення вночі 17 травня.

«Евакуаційна місія з «Азовсталі» в Маріуполі триває. ЇЇ курують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники», – запевнив президент.

Він розповів, що спілкувався про евакуацію українських захисників з «Азовсталі» з президентом Франції Еммануелем Макроном. Ніяких деталей Володимир Зеленський не розповів.

Проте відомо, що з «Азовсталі» вже вдалося евакуювати 264 героїв, яких незабаром обміняють на російських полонених.

Нагадаємо, що учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу перекваліфікацію статусу захисників Маріуполя, зокрема, і полку «Азов», із військовополонених на «військових злочинців», не зумів дати однозначну відповідь – і відправив пресу до міністерства оборони.

А генеральна прокуратура Росії уже звернулася до Верховного суду із вимогою назвати український полк «Азов» «терористичною організацією».