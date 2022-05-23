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    Сьогодні в Україні відзначають День Героїв

    23 травня українці відзначають День Героїв - Сьогодні в Україні відзначають День Героїв
    23 травня українці відзначають День Героїв
    фото з відкритих джерел

    День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків – борців за волю України

    Щороку 23 травня в Україні відзначають День Героїв, встановлений на честь українських борців за свободу та незалежність нашої тисячолітньої держави. Це свято є символом непоборності української нації та її жаги до вільного життя на рідній землі.

    Після 1991 року свято стало набувати популярності, особливо у Західній Україні. Наразі воно не є офіційним, але традиція вшанування героїв 23 травня міцнішає. Особливо, з огляду на те, що нині українці відстоюють територіальну цілісність та право на вільний вибір розвитку своєї держави.

    День Героїв присвятили передусім лицарям Русі-України, козакам Гетьманської Доби, гайдамакам, опришкам, січовим стрільцям, воїнам Армії УНР, ОУН, УПА, героям Небесної сотні та військовим ЗСУ, які зараз віддають свої життя у повномасштабній російсько-українській війні за свободу України.

    Історія свята

    Історія свята розпочинається ще в 1941 році, коли Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів постановив щороку 23 травня святкувати День Героїв - у цей день у 1938 році було вбито борця за незалежність України, полковника Армії УНР Євгена Коновальця.

    Також у травні пішли із життя кращі сини України ХХ століття: Микола Міхновський, ідеолог українського самостійництва, та Симон Петлюра, головний отаман військ УНР та голова директорії УНР.

    Традиції святкування

    До відновлення Україною незалежності свято відзначалося підпільно, а після 1991 року почало набувати розголосу: проводились культурно-масові заходи, офіційні урочистості, покладання квітів, відправлялись панахиди.

    А зараз, після початку повномасштабної російсько-української війни, у цей день вшановують пам'ять про загиблих воїнів-захисників України.

    У Києві 23 травня традиційно відбувається панахида та покладання квітів біля меморіального знаку Героям Небесної сотні, вшановується пам'ять про борців за Незалежність України біля Стіни пам'яті Михайлівського собору.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сьогодні в Україні відзначають День Героїв