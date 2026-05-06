Головна Новини
search button user button menu button

Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Прокуратура вимагає збільшити термін ув'язнення Володимира Плахотнюка до 25 років
фото: ZdG

Слідство встановив, що Плахотнюк діяв умисно як організатор та керівник злочинної організації

Антикорупційна прокуратура Молдови оскаржила вирок олігарху-втікачу Володимиру Плахотнюку, вимагаючи збільшити термін ув'язнення до 25 років через занадто м'яке рішення суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Антикорупційної прокуратури Молдови.

Прокурори подали апеляцію на рішення суду від 22 квітня, наголошуючи, що чинний вирок не відповідає тяжкості скоєних злочинів. Слідство встановив, що Плахотнюк діяв умисно як організатор та керівник злочинної організації.

На думку обвинувачення, суд не врахував відсутність пом’якшувальних обставин та величезні збитки, завдані банківській системі й економіці країни. Дії підсудного підірвали довіру до державних інституцій, що вимагає максимально суворого покарання.

У своїй скарзі відомство наполягає на перегляді справи та винесенні нового вироку:

  • Термін ув'язнення: збільшення покарання до 25 років позбавлення волі;
  • Конфіскація активів: скасування відмови суду щодо стягнення $39,2 млн та €3,5 млн;
    Запобіжний захід: прокуратура наголошує, що конфіскація має стати інструментом відшкодування збитків та превентивним заходом для майбутніх злочинів.

Колишній лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк, якого до 2019 року вважали найвпливовішою постаттю країни та фактичним її правителем, наразі перебуває під вартою в Кишиневі. Його політичне сходження розпочалося ще у 2010-х роках, коли він здобув мандат депутата, а згодом очолив партію, зосередивши у своїх руках контроль над медіаресурсами, банківським сектором, судами та силовими структурами.

Через такий колосальний вплив у пресі його часто називали «господарем Молдови». Однак після поразки демократів на виборах 2019 року та неспроможності сформувати коаліцію, олігарх терміново залишив країну, що стало початком масштабного міжнародного розшуку.

Плахотнюк брав участь у політичному житті Молдови у 2010-х роках
Плахотнюк брав участь у політичному житті Молдови у 2010-х роках
фото з відкритих джерел

Правоохоронці Молдови інкримінують Плахотнюку причетність до захоплення державних інститутів та фінансових махінацій, зокрема у резонансній справі про «крадіжку мільярда» з банківської системи країни. Слідство встановило, що він був одним із головних бенефіціарів цієї схеми, отримавши десятки мільйонів доларів і євро через структури, пов’язані з іншим засудженим олігархом – Іланом Шором. Окрім внутрішніх розслідувань, фігура Плахотнюка фігурує і в російських кримінальних провадженнях, де його звинувачують у створенні злочинних угруповань, контрабанді наркотиків та фінансових злочинах.

Багаторічне переховування втікача завершилося наприкінці липня 2025 року в Греції. Плахотнюка разом із колишнім соратником, ексдепутатом Костянтином Цуцу, затримали в аеропорту Афін безпосередньо перед посадкою на рейс до Дубаю. Як з’ясувалося, вони тривалий час мешкали на розкішній віллі в елітному передмісті Сароніда на березі Егейського моря. Під час обшуків грецька поліція вилучила значну суму готівки, комп’ютерну техніку, 17 паспортів різних держав та колекцію елітних годинників преміальних брендів, таких як Breguet та Urwerk.

Греція екстрадувала олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови у 2025 році
Греція екстрадувала олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови у 2025 році
фото: скриншот з відео

Фіналом цієї операції стала екстрадиція олігарха, яка відбулася 25 вересня 2025 року. Після примусового повернення до Молдови Плахотнюка одразу помістили до столичної в’язниці № 13 під попередній арешт, термін якого судом неодноразово продовжувався у зв'язку з тяжкістю висунутих обвинувачень.

Минулого місяця Володимира Плахотнюка засудили до 19 років ув’язнення у справі про розкрадання, проте не з’явився на оголошення вироку.

Читайте також:

Теги: Молдова суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плахотнюк не з’явився на оголошення вироку
Молдова: суд засудив олігарха-втікача Плахотнюка до 19 років тюрми
22 квiтня, 16:37
Молдова вимагає від Росії оплатити ремонт пошкодженої ЛЕП
Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю
Сьогодні, 15:58
У Молдові знайдений застреленим соратник олігарха-втікача Плахотнюка
У Молдові знайдений застреленим соратник олігарха-втікача Плахотнюка
18 серпня, 2019, 13:30

Новини

Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua