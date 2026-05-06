Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка

Слідство встановив, що Плахотнюк діяв умисно як організатор та керівник злочинної організації

Антикорупційна прокуратура Молдови оскаржила вирок олігарху-втікачу Володимиру Плахотнюку, вимагаючи збільшити термін ув'язнення до 25 років через занадто м'яке рішення суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Антикорупційної прокуратури Молдови.

Прокурори подали апеляцію на рішення суду від 22 квітня, наголошуючи, що чинний вирок не відповідає тяжкості скоєних злочинів. Слідство встановив, що Плахотнюк діяв умисно як організатор та керівник злочинної організації.

На думку обвинувачення, суд не врахував відсутність пом’якшувальних обставин та величезні збитки, завдані банківській системі й економіці країни. Дії підсудного підірвали довіру до державних інституцій, що вимагає максимально суворого покарання.

У своїй скарзі відомство наполягає на перегляді справи та винесенні нового вироку:

Термін ув'язнення: збільшення покарання до 25 років позбавлення волі;

Конфіскація активів: скасування відмови суду щодо стягнення $39,2 млн та €3,5 млн;

Запобіжний захід: прокуратура наголошує, що конфіскація має стати інструментом відшкодування збитків та превентивним заходом для майбутніх злочинів.

Колишній лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк, якого до 2019 року вважали найвпливовішою постаттю країни та фактичним її правителем, наразі перебуває під вартою в Кишиневі. Його політичне сходження розпочалося ще у 2010-х роках, коли він здобув мандат депутата, а згодом очолив партію, зосередивши у своїх руках контроль над медіаресурсами, банківським сектором, судами та силовими структурами.

Через такий колосальний вплив у пресі його часто називали «господарем Молдови». Однак після поразки демократів на виборах 2019 року та неспроможності сформувати коаліцію, олігарх терміново залишив країну, що стало початком масштабного міжнародного розшуку.

Плахотнюк брав участь у політичному житті Молдови у 2010-х роках фото з відкритих джерел

Правоохоронці Молдови інкримінують Плахотнюку причетність до захоплення державних інститутів та фінансових махінацій, зокрема у резонансній справі про «крадіжку мільярда» з банківської системи країни. Слідство встановило, що він був одним із головних бенефіціарів цієї схеми, отримавши десятки мільйонів доларів і євро через структури, пов’язані з іншим засудженим олігархом – Іланом Шором. Окрім внутрішніх розслідувань, фігура Плахотнюка фігурує і в російських кримінальних провадженнях, де його звинувачують у створенні злочинних угруповань, контрабанді наркотиків та фінансових злочинах.

Багаторічне переховування втікача завершилося наприкінці липня 2025 року в Греції. Плахотнюка разом із колишнім соратником, ексдепутатом Костянтином Цуцу, затримали в аеропорту Афін безпосередньо перед посадкою на рейс до Дубаю. Як з’ясувалося, вони тривалий час мешкали на розкішній віллі в елітному передмісті Сароніда на березі Егейського моря. Під час обшуків грецька поліція вилучила значну суму готівки, комп’ютерну техніку, 17 паспортів різних держав та колекцію елітних годинників преміальних брендів, таких як Breguet та Urwerk.

Греція екстрадувала олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови у 2025 році фото: скриншот з відео

Фіналом цієї операції стала екстрадиція олігарха, яка відбулася 25 вересня 2025 року. Після примусового повернення до Молдови Плахотнюка одразу помістили до столичної в’язниці № 13 під попередній арешт, термін якого судом неодноразово продовжувався у зв'язку з тяжкістю висунутих обвинувачень.

Минулого місяця Володимира Плахотнюка засудили до 19 років ув’язнення у справі про розкрадання, проте не з’явився на оголошення вироку.