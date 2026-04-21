Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи

glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Головна бізнес-подія весни

15 квітня ділове медіа delo.ua та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ зібрали підприємців, інвесторів і топменеджерів, щоб обговорити трансформацію економіки, розвиток бізнесу в умовах невизначеності та нові точки зростання. Програма об’єднала панельні дискусії, аналітичні виступи та практичні кейси – від регуляторної політики й експорту до ШІ та енергоефективності. У фокусі – практичні рішення, які бізнес може застосовувати вже сьогодні.

Подію відкрили Оксана Гутцайт (ICTV) та Тетяна Смірнова (Ekonomika+). У keynote-виступі Олександра Матвійчук (Центр громадянських свобод) говорила про силу гідності та відповідальності й про те, що справжня надія проявляється не в очікуваннях, а в усвідомленій дії та здатності брати участь у змінах.

Питання, чи є «білий» бізнес сьогодні обов’язком або все ж інструментом зростання, обговорили Євген Ріяко (Riyako&partners), Василь Даниляк (ОККО), Андрій Лукасевич («Філіп Морріс Україна»), Данило Гетманцев (ВРУ), Андрій Букін (банк «Південний»). Учасники наголосили, що тіньовий бізнес програє, тоді як прозорий забезпечує доступ до фінансування і має перспективу для розвитку.

Особливим гостем саміту став керівник ОП України – Кирило Буданов. В інтерв’ю на сцені він зауважив, що Україні критично важливо відійти від сировинної моделі та зробити ставку на виробництво продукції з високою доданою вартістю. Йдеться насамперед про розвиток машинобудування та оборонно-технологічного сектору, що дозволить країні зайняти конкурентне місце на глобальному ринку озброєнь.

Під час дискусії про трансформацію українського експорту Тарас Висоцький (Мінекономіки України), Олена Борисова (Gastro Family), Анна Дерев’янко (Європейська Бізнес Асоціація), Геннадій Чижиков (ТПП України), Олег Заплетнюк («ТАС Агро»), Дмитро Кисилевський (ВРУ), Лариса Бондарєва (Райффайзен Банк), Юрій Сорочинський (Nemiroff) обговорили бар’єри під час виходу на нові ринки, ефективні моделі міжнародного партнерства та відзначили, що «зроблено в Україні» стало свідомим вибором підтримки.

Ілля Польшаков («Київстар») представив результат співпраці зі Starlink Direct to Cell – технологію, яка дає змогу звичайним 4G-смартфонам автоматично підключатися до супутникового сигналу навіть у зонах без покриття, забезпечуючи безперервність бізнес-комунікацій.

Олександр Лещенко (Leshchenko & partners), Юлія Пономаренко (AB InBev Efes Ukraine), Ольга Василевська-Смаглюк (ВРУ), Тарас Шидлик (Starlight Media), Юрій Поліщук («Фокстрот») та Юрій Бондар (ARX) обговорили адаптацію компаній до ризиків, втрат та наголосили, що ключовими викликами для бізнесу за часів війни є втрата працівників і споживачів, доступ до фінансування та ефективність страхових і компенсаційних механізмів.

Андрій Семченко («ІНГО») розповів, як страхування допомагає бізнесу вижити під обстрілами і чому воєнні ризики – це вже реальність, з якою можна працювати.

Марта Левченко («Місто добра», «Я майбутнє України») говорила про відповідальність бізнесу перед майбутнім і про те, що рішення, які ухвалюють компанії сьогодні, формують країну після війни.

У межах панелі про соціальну відповідальність Тетяна Смірнова (Ekonomika+), Людмила Новак («Інтерпайп»), Тарас Кицмей (SoftServe), Юлія Ярмоленко («Київський БКК»), Галина Соловей (Фундація Дім Рональда МакДональда), Ірина Мєтньова (Vandog Agency) та Сергій Притула (БФ Сергія Притули) наголосили, що соціальний вплив перестав бути «додатковою опцією» і має працювати як частина бізнес-моделі з чіткими метриками, що інтегровані у стратегію компаній.

Марина Павлюк (Glovo в Україні), Світлана Оніщенко (SharksCode), Євгеній Бачинський (Sigma Software), Сергій Мартинчук (Cisco Ukraine), Олександр Краковецький (DevRain), Наталія Лященко («КИЇВ24»), Микола Ткаченко («Астарта-Київ») осмислили межу між прикладними ШІ-рішеннями та хайпом, сфери вимірюваного ефекту від застосування штучного інтелекту й підходи щодо управління ШІ-ризиками.

Про способи досягнення бізнес-результатів, системну щоденну дію як стратегію на реальний результат розповів Павло Царук (Страхова група «ТАС»).

У межах дискусії на тему енергоефективності Ольга Буславець (заслужений енергетик України, к. т. н.), Сергій Коваленко (Yasno), Сергій Євтушенко (UDP Renewables), Яна Шумунова (Sense Bank), Ольга Рибачук (Elementum Energy), Михайло Бубнов (Schneider Electric) окреслили підходи антикризової адаптації та пошуку нових способів оптимізації бізнесу, зокрема через інтеграцію енергоефективних рішень.

Де бізнесу шукати точки зростання в умовах невизначеності та головні засади нової архітектури управління обговорили Віталій Лубінець (Win win club), Тимур Козонов (Foundation Coffee Roasters), Марина Мкртичева (Magnet Legal Law Firm), Олександр Білий (1+1 media), Валентина Сахно (Kyiv School of Economics).

13 фото
На весь екран

Завершальним блоком стала Q&A-сесія про управлінські помилки за участі Владислава Антипова (ЦЕРН) та Артема Бородатюка (Fractal), де обговорили інтуїтивне управління, зв’язок менеджерських навичок із використанням ШІ, ризики вигорання та інструменти розвитку лідерів.

Наприкінці заходу відбулася церемонія нагородження Топ-50 лідерів бізнесу за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших».

Організатори – бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та лідер ділового контенту Delo.ua – вдячні партнерам:

  • головні партнери: Sense Bank, Leshchenko & partners,
  • генеральний медіапартнер – Starlight media

А також партнерам Київстар, KSE, Linkos Group, кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру «Моршинська», алкогольному партнеру Aznauri, солодкому партнеру БКК.

Медіапартнери: рекламний холдинг «Мегаполіс+», Infovision, ВС Медіа, «Ми Україна», «Ми Україна+», ICTV, «1+1 медіа», «КИЇВ24», медійний холдинг «Апостроф», espreso.tv, UNN, HiTech Expert, Kyiv1, Logist.fm, «Комерсант Український», «Ділова столиця», Burda media Ukraine, «Главком», trueua, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua, 44.ua, «Економічні новини», «Експерт», «Перший бізнесовий», HR Liga, Mind.ua, mc.today, InVenture, «Охорона праці і пожежна безпека», Європейська Бізнес Асоціація, Спілка підприємців і роботодавців Польщі.

Теги: бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua