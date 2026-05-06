На окупованій Луганщині пролунали вибухи

На Луганщині є влучання

Увечері, 6 травня, на території тимчасово окупованої Луганської області пролунала серія вибухів. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Зазначається, що дрони летять дуже низько, а тамтешні російські зенітники скаржаться на величезну кількість БпЛА, які залітають в регіон.

На кадрах також видно спалахи та чутно роботу по безпілотниках.

Нагадаємо, 6 травня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5649 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.