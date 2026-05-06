Яке релігійне свято відзначається 7 травня 2026: традиції та молитва

Свята 7 травня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Акакія сотника

7 травня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Акакія. Це свято присвячене непохитній вірі та мужності воїна, який обрав вірність Христу понад земні почесті та життя.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Акакія

7 травня православна церква згадує святого Акакія, який жив наприкінці III – на початку IV століття і служив сотником у Мартисійському полку. Під час гонінь на християн, організованих імператором Максиміаном, Акакій відмовився приносити жертви язичницьким ідолам, відкрито визнавши себе християнином.

За це його піддали тривалим і жорстоким катуванням: воїна били, морили голодом і переправляли з міста в місто, намагаючись зламати його волю. Проте, згідно з переказами, під час мук ангели з’являлися йому, зцілюючи рани та зміцнюючи дух. Зрештою, Акакій був обезголовлений у Візантії. Над його могилою пізніше було зведено храм, де відбувалися численні зцілення.

Молитви дня

О, святий мученику Акакію! Ти, що мужньо витерпів тортури за віру Христову і не похитнувся в надії на Бога, стань заступником нашим перед Престолом Всевишнього. Просимо тебе: визволи нас від спокус, зміцни нашу віру в часи випробувань і подай нам мужність свідчити про істину в щоденному житті. Моли Христа Бога, щоб зберіг душі наші в мирі та світлі. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали 7 травня особливим днем для спостереження за природою, адже саме зараз весна остаточно передає права літу:

Якщо вранці на небі з'явилася веселка – чекайте на дощову погоду протягом тижня.

Якщо ввечері веселка має червоний відтінок – наступний день буде сонячним і вітряним.

Зоряне небо цієї ночі віщує багатий врожай зернових.

Якщо під час дощу на калюжах утворюються бульбашки – негода затягнеться надовго.

Цей день традиційно вважався сприятливим для висадки пізньої розсади, проте люди остерігалися сваритися біля води, вірячи, що це принесе родині збитки.