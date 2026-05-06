Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 7 травня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 7 травня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 7 травня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Акакія сотника

7 травня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Акакія. Це свято присвячене непохитній вірі та мужності воїна, який обрав вірність Христу понад земні почесті та життя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 травня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Акакія

Яке релігійне свято відзначається 7 травня 2026: традиції та молитва фото 1

7 травня православна церква згадує святого Акакія, який жив наприкінці III – на початку IV століття і служив сотником у Мартисійському полку. Під час гонінь на християн, організованих імператором Максиміаном, Акакій відмовився приносити жертви язичницьким ідолам, відкрито визнавши себе християнином.

За це його піддали тривалим і жорстоким катуванням: воїна били, морили голодом і переправляли з міста в місто, намагаючись зламати його волю. Проте, згідно з переказами, під час мук ангели з’являлися йому, зцілюючи рани та зміцнюючи дух. Зрештою, Акакій був обезголовлений у Візантії. Над його могилою пізніше було зведено храм, де відбувалися численні зцілення.

Молитви дня

О, святий мученику Акакію! Ти, що мужньо витерпів тортури за віру Христову і не похитнувся в надії на Бога, стань заступником нашим перед Престолом Всевишнього. Просимо тебе: визволи нас від спокус, зміцни нашу віру в часи випробувань і подай нам мужність свідчити про істину в щоденному житті. Моли Христа Бога, щоб зберіг душі наші в мирі та світлі.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали 7 травня особливим днем для спостереження за природою, адже саме зараз весна остаточно передає права літу:

  • Якщо вранці на небі з'явилася веселка – чекайте на дощову погоду протягом тижня.
  • Якщо ввечері веселка має червоний відтінок – наступний день буде сонячним і вітряним.
  • Зоряне небо цієї ночі віщує багатий врожай зернових.
  • Якщо під час дощу на калюжах утворюються бульбашки – негода затягнеться надовго.

Цей день традиційно вважався сприятливим для висадки пізньої розсади, проте люди остерігалися сваритися біля води, вірячи, що це принесе родині збитки.

Читайте також:

Теги: православна церква свято календар релігія свята традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поливаний понеділок святкують наступного дня після Великодня
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
12 квiтня, 21:10
Велика середа – що не можна робити 8 квітня 2026
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
8 квiтня, 07:07
Яке релігійне свято відзначається 15 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 квітня 2026: традиції та молитва
14 квiтня, 22:00
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 квiтня, 00:00
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 квiтня, 00:00
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 24 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 квітня 2026: традиції та молитва
23 квiтня, 22:00
В’ячеслав Хостікоєв показав архівні фото з мамою
Син Наталії Сумської показав архівні фото із зірковою мамою
23 квiтня, 13:20
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
1 травня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 7 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 травня 2026: традиції та молитва
Окупанти відкривають «козацькі» класи в Маріуполі: дітей готують до служби Росії
Окупанти відкривають «козацькі» класи в Маріуполі: дітей готують до служби Росії
Чи вимикатимуть світло 7 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 7 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Зеленський підписав закон про військові меморіальні кладовища
Зеленський підписав закон про військові меморіальні кладовища
«Укрзалізниця» встановлює 800 укриттів для захисту працівників і пасажирів
«Укрзалізниця» встановлює 800 укриттів для захисту працівників і пасажирів
У Львові вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією: подробиці
У Львові вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією: подробиці

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua