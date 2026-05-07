7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 7 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 травня у світі відзначають Всесвітній день сиріт ВІЛ/СНІДу. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Акакія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 травня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день сиріт ВІЛ/СНІДу

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про мільйони дітей, які втратили батьків через хвороби, пов’язані з ВІЛ. Метою є залучення міжнародної спільноти до підтримки таких дітей та боротьби зі стигматизацією.

Міжнародний день планетаріїв

Зазвичай відзначається у травні (раніше в березні). Це свято популяризує знання про астрономію та внесок планетаріїв у наукову освіту суспільства.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого мученика Акакія

7 травня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Акакія, який був сотником Мартисійського полку за часів правління імператора Максиміана.

Акакій відкрито визнав себе християнином під час гонінь на вірян. За це його піддали жорстоким катуванням у Фракії, а згодом перевезли до Візантії. Попри всі муки, він не зрікся своєї віри. Святий Акакій був обезголовлений близько 303 року. Його мощі вважаються чудотворними, а самого святого шанують як зразок стійкості та мужності.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день часто називали «Появою Хреста» або просто травневим днем для посіву певних культур. За прикметами 7 травня визначали майбутній врожай:

Червоний захід сонця – чекайте на сильний вітер найближчими днями;

Багато комарів – до гарного врожаю вівса;

Дощ цього дня – літо буде вологим, але грибним;

Веселка ввечері – на погожу та суху погоду, а ранкова веселка – до дощу.

Історичні події

1104 – хрестоносці зазнали поразки в битві під Харраном.

1663 – в центрі Лондона відкрився Королівський театр.

1832 – Греція проголосила незалежність.

1861 – штат Теннессі ухвалив рішення про відокремлення від США.

1875 – підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови переходили від Російської імперії в склад Японії в обмін на острів Сахалін.

1887 – американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі більше трьох років.

1904 – в Російській імперії скасована заборона на друк литовськомовних текстів латинською абеткою (введена в 1864 році).

1917 – Тимчасовий уряд Росії повернув Католицькій Церкві право релігійної проповіді в країні.

1920 – на другий день по закінченню Зимового походу головних сил Армії УНР, 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська московської комуни.

1937 – Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як «Вісь Рим-Берлін».

1945 – о 2 год. 41 хв в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини.

1954 – Уряди США, Франції і Великої Британії відмовились прийняти СРСР у члени НАТО.

1984 – в Москві КГБісти схопили на вулиці Андрія Сахарова і доставили в Горьківську обласну клінічну психіатричну лікарню ім. Семашка.

1985 – вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.

1995 – Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.

2008 – об 11.00 у Чорному морі стався землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр був біля острова Зміїний.

2016 – У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Давид, Іван, Михайло, Степан, Акакій.