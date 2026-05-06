Зеленський підписав закон про військові меморіальні кладовища

Документ визначає правила поховання полеглих захисників України

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Що передбачає закон

Закон врегульовує порядок створення та функціонування військових кладовищ, а також визначає правила почесного поховання загиблих захисників України.

Документ передбачає зміни до Земельного кодексу та профільного законодавства. Зокрема, він дозволяє використовувати землі державної власності для створення Національного військового меморіального кладовища та інших військових меморіальних кладовищ.

Водночас закон встановлює обмеження щодо територій, де можуть розміщуватися такі об’єкти. Забороняється змінювати цільове призначення земель природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водного фонду та житлової забудови.

Документ також уточнює базові поняття у сфері поховання. Зокрема, визначаються терміни «військове кладовище», «військове меморіальне кладовище», «історичне військове кладовище», «місце почесного поховання» та «сектор військових поховань».

Окремо зазначається, що військові меморіальні кладовища є складовою Національного військового меморіального кладовища та створюватимуться у регіонах.

Хто матиме право на почесне поховання

Закон визначає перелік осіб, яких можуть ховати з військовими почестями. Йдеться про військовослужбовців сил безпеки та оборони, поліцейських, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також нагороджених державними відзнаками та учасників міжнародних миротворчих операцій.

Водночас документ встановлює обмеження: почесне поховання не здійснюватиметься щодо осіб із непогашеною судимістю за умисний злочин.

Порядок організації почесних поховань та правила увічнення пам’яті визначатиме Кабінет міністрів. Окремі рішення щодо поховань зможе ухвалювати спеціальна комісія.

Також закон дозволяє перепоховання загиблих захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі за визначеною процедурою.

Як фінансуватимуть і обліковуватимуть поховання

Витрати на поховання військовослужбовців та інших визначених категорій покриватимуться з державного бюджету. В окремих випадках фінансування здійснюватиметься з місцевих бюджетів.

Документом також закріплено, що Національне військове меморіальне кладовище та інші військові меморіальні кладовища залишатимуться державною власністю та не можуть передаватися в оренду або приватизовуватися.

Крім цього, вводиться обов’язкова реєстрація кожного поховання та перепоховання у спеціальних книгах обліку, зокрема в електронній формі.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада ухвалила закон щодо місць поховання загиблих і померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.