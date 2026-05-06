Окупанти відкривають «козацькі» класи в Маріуполі: дітей готують до служби Росії

Вікторія Літвінова
Діти на окупованих територіях залучаються до мілітаризованих організацій під контролем армії Росії
фото ілюстративне

З 1 вересня такі класи запрацюють у чотирьох містах так званої ДНР

На окупованих територіях Донецької області з початку нового навчального року запрацюють «козацькі» класи – з військовою підготовкою, «патріотичним» вихованням та вивченням козацької історії у російській інтерпретації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Маріупольську міську раду.  

Що планують окупанти

Про відкриття «козацьких» класів заявив керівник так званої «спілки козаків новоросії» отаман Олександр Єфременко. За його словами, з 1 вересня вони запрацюють у чотирьох містах підконтрольної Росії «ДНР» – Маріуполі, Донецьку, Макіївці та Докучаєвську. На базі яких саме шкіл у Маріуполі відкриються такі класи, наразі не уточнюється.

Окупаційна адміністрація обіцяє додати до навчального процесу так званий «козачий компонент». Він передбачає:

  • вивчення «козацької» історії – у російській інтерпретації;
  • «патріотичне» та «духовне» виховання;
  • початкову військову підготовку.

Крім того, учні таких класів отримають «преференції» для вступу до «кадетських корпусів та козацьких ВНЗ» Росії. 

Частина системи

«Козацькі» класи – не ізольована ініціатива, а черговий елемент системної мілітаризації дітей на окупованих територіях. Освіта тут давно перетворилася на інструмент ідеологічного впливу: навчальний процес поєднується з елементами військової підготовки, пропагандою та формуванням лояльності до окупаційної влади. Мета – нормалізувати мілітаризовану модель виховання дітей із раннього віку.

Паралельно на окупованій Херсонщині окупанти відкрили новий осередок «Юнармії» в Олешках – місцевих школярів урочисто привели до «присяги» за участі військових та силовиків. Нещодавній конкурс «Зарниця 2.0» – програма підготовки молоді до військової служби – виграли саме команди з окупованих українських територій.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що на окупованій Херсонщині ворог готує дітей до майбутньої служби в каральних органах, а також залучає молодь до військових зборів у Криму та навчає школярів управлінню безпілотниками. 

