Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL

Норвегія виділяє понад $300 млн на військову допомогу Україні, які спрямують на посилення протиповітряної оборони та розвиток вітчизняного виробництва безпілотників. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт уряду Норвегії.

Кошти у розмірі понад $300 млн будуть виділені через механізм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Ця програма НАТО дозволяє оперативно закуповувати та постачати українській армії сучасне американське обладнання. Загальний обсяг допомоги від Норвегії через цю платформу вже сягнув понад $1,1 млрд.

Як зазначив міністр оборони Торе О. Сандвік, саме PURL є найдієвішим інструментом для забезпечення ЗСУ критичним озброєнням, зокрема ракетами для систем ППО Patriot. Новий пакет допомоги було анонсовано під час візиту віцепрем'єра України Михайла Федорова до Осло 6 травня 2026 року.

У 2026 році українська влада визначила три пріоритетні напрямки для фінансування через цей механізм:

закупівля та обслуговування комплексів протиповітряної оборони;

розвиток української оборонної промисловості шляхом замовлення дронів у місцевих виробників;

постачання артилерійських боєприпасів великої дальності.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде наголосив, що допомога формується у тісному діалозі з українською стороною, щоб максимально відповідати реальним потребам фронту.

Нагадаємо, парламент Норвегії затвердив продовження військової підтримки України у 2026 році на загальну суму близько $6,5 млрд. Уряд країни планує використовувати ці кошти для системного посилення обороноздатності України у координації з НАТО та іншими партнерами.

При цьому у квітні цього року президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію про оборонне партнерство.

