Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи вимикатимуть світло 7 травня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чи вимикатимуть світло 7 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами

Завтра, 7 травня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – 18:00 до 22:00», – йдеться в заяві.

Чи вимикатимуть світло 7 травня 2026 року? Дані «Укренерго» фото 1

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення світла енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поточна модель прайс-кепів має бути приведена у відповідність до європейських підходів
Прайс-кепи мають стати технічним інструментом, а не обмеженням енергоринку – «Оператор ринку»
19 квiтня, 17:30
Міністр повідомив про підготовку до осінньо-зимового періоду
Відновлення електрогенерації: Шмигаль назвав ключові пріоритети
22 квiтня, 16:17
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання
Через ворожі обстріли знеструмлено сім областей: де ситуація найгірша
23 квiтня, 10:54
Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення
Збитків майже на пів мільярда. Правоохоронці викрили схему розкрадання грошей «Укренерго»
23 квiтня, 11:15
Будівля офісу Національної енергетичної компанії
Зростання зарплат в енергосекторі: компанія «Укренерго» переглянула фонд оплати праці
24 квiтня, 14:16
Соколовський вважає за потрібне провести реформу розрахунків із «постачальником останньої надії»
Борги перед «Укренерго» ростуть катастрофічно, це створює проблеми енергетикам – Соколовський
26 квiтня, 14:24

Суспільство

Чи вимикатимуть світло 7 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 7 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Зеленський підписав закон про військові меморіальні кладовища
Зеленський підписав закон про військові меморіальні кладовища
«Укрзалізниця» встановлює 800 укриттів для захисту працівників і пасажирів
«Укрзалізниця» встановлює 800 укриттів для захисту працівників і пасажирів
У Львові вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією: подробиці
У Львові вихованці дитсадка потрапили до лікарні з кишковою інфекцією: подробиці
Удар по дитсадку в Сумах: є загибла
Удар по дитсадку в Сумах: є загибла
Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд уражень за місяць
Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд уражень за місяць

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua