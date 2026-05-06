Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць

Обмеження збережені лише для членів Кабміну, суддів, прокурорів та керівників загальнодержавних органів

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та низки інших структур під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Що змінилося

Відтепер більшість жінок-посадовиць – працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур – можуть вільно перетинати кордон без додаткових обмежень.

До цього вони підпадали під дію постанови Кабміну від 27 січня 2023 року №69, яка обмежила виїзд за кордон широкому колу посадовців, суддів, прокурорів і держслужбовців. Обмеження стосувалися не лише керівників найвищого рівня, а й рядових держслужбовиць – тих, що не займають керівних посад категорії А і не є військовозобов'язаними. Ця ситуація тривала понад два роки й викликала численні скарги на дискримінацію.

Для кого обмеження залишаються

Нові правила не стосуються найвищих посадових осіб держави та ключових керівників. Виїзд за кордон залишається обмеженим для:

членів Кабінету міністрів, керівників міністерств та центральних органів виконавчої влади і їхніх заступників;

керівництва Офісу президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку;

народних депутатів;

суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України;

прокурорів Офісу генерального прокурора;

керівників державних підприємств та органів, юрисдикція яких поширюється на всю Україну.

Для цих категорій правила залишаються незмінними – щоб забезпечити безперервну роботу держави.



Нагадаємо, уряд послідовно пом'якшував обмеження. У вересні 2025 року Кабмін вивів з-під заборони жінок-депутаток місцевих рад – обласних, міських, районних, селищних та сільських (крім тих, що є посадовими особами місцевого самоврядування). Нинішнє рішення поширює лібералізацію на значно ширше коло жінок-посадовиць.