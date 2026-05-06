Головна Новини
search button user button menu button

Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Президент США Дональд Трамп підкреслив, що такий сценарій можливий лише за умови реального дотримання зобов'язань з боку іранської влади
фото: flickr.com/whitehouse

У разі підтвердження згоди Ірану на виконання раніше обумовлених пунктів, операція «Епічна лють» буде завершена

Президент США Дональд Трамп висунув жорсткий ультиматум Тегерану, пообіцявши розпочати масовані бомбардування, якщо влада Ірану не погодиться на умови нової угоди із США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента США в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, у разі підтвердження згоди Ірану на виконання раніше обумовлених пунктів, операція «Епічна лють» буде завершена. Це дозволить припинити дію морської блокади та зробити Ормузьку протоку повністю відкритою для судноплавства.

«Якщо Іран погодиться виконати те, про що було домовлено – а це, мабуть, дуже сміливе припущення – то «Епічна лють», що вже стала легендарною, добіжить кінця, а дуже ефективна блокада дозволить зробити Ормузьку протоку відкритою для всіх, включаючи Іран», - заявив він. 

Президент США підкреслив, що такий сценарій можливий лише за умови реального дотримання зобов'язань з боку іранської влади.

Водночас американський лідер попередив про катастрофічні наслідки для Ірану у разі відмови від домовленостей. Він наголосив, що в такому випадку по країні буде завдано нових ударів.

За словами Трампа, інтенсивність та масштаб майбутніх бомбардувань будуть набагато вищими за ті, що спостерігалися раніше.

Нагадаємо, 28 лютого стартувала спільна військова кампанія США та Ізраїлю під назвою «Епічна лють» , спрямована проти Ірану. Вже у перші 24 години операції стало відомо про ліквідацію верховного лідера країни Алі Хаменеї. Головним пріоритетом Білого дому в цьому протистоянні є повне руйнування ядерної інфраструктури Тегерана.

У відповідь іранська сторона здійснила масштабні нальоти безпілотників на держави Перської затоки, зокрема Бахрейн, ОАЕ, Кувейт, Катар та Йорданію, під ударом опинилися об'єкти США. Проте війна вийшла за межі регіону: атаковано британську базу на Кіпрі, а європейські країни, як-от Іспанія та Італія, терміново посилюють грецький флот для стабілізації ситуації. 

Минулого тижня адміністрація Дональда Трампа проінформувала Конгрес про формальне призупинення воєнної кампанії проти Ірану. Це рішення зумовлене завершенням 60-денного терміну, встановленого законом, для якого потрібна згода законодавців. Проте американський президент залишає за собою право поновити авіаудари, якщо дипломатичні зусилля зайдуть у глухий кут або режим тиші буде порушено.

Ситуація залишається напруженою, оскільки фінальна мирна угода досі не підписана. Остання ініціатива Тегерана, що передбачала розблокування Ормузької протоки в обмін на припинення вогню, була відхилена Трампом як «неприйнятна» через відсутність пунктів про ядерне роззброєння. Водночас у медіа з’явилися чутки про готовність Ірану до компромісів у ядерному питанні, хоча офіційного підтвердження передачі такої позиції Вашингтону немає.

Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що бойова операція, розпочата в лютому проти Ірану, завершилася.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
3 травня, 04:49
NYT: Війна в Ірані провокує глобальну економічну депресію
NYT: Війна в Ірані провокує глобальну економічну депресію
28 квiтня, 04:59
Раніше повідомлялося, що Білий дім сформував перелік країн НАТО, які відмовилися допомагати Вашингтону у війні
США готують «покарання» для Іспанії за відмову допомогти з Іраном – Reuters
24 квiтня, 10:40
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
19 квiтня, 01:44
Трамп провів засідання в Ситуаційній кімнаті через кризу в Ормузькій протоці
Трамп провів засідання в Ситуаційній кімнаті через кризу в Ормузькій протоці
19 квiтня, 00:56
Суддя заблокував наземне будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
Суддя заблокував наземне будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
17 квiтня, 05:31
WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном
WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном
9 квiтня, 03:58
Іран додав суперечливу норму про збагачення урану в угоду
Іран прописав збагачення урану у плані перемир’я
8 квiтня, 16:26
Оголошене двотижневе перемир'я порушено новими ударами
США та Ізраїль порушили перемир'я, атакувавши південь Ірану (відео)
8 квiтня, 14:48

Новини

Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52
Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua