Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США

Президент США Дональд Трамп висунув жорсткий ультиматум Тегерану, пообіцявши розпочати масовані бомбардування, якщо влада Ірану не погодиться на умови нової угоди із США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента США в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, у разі підтвердження згоди Ірану на виконання раніше обумовлених пунктів, операція «Епічна лють» буде завершена. Це дозволить припинити дію морської блокади та зробити Ормузьку протоку повністю відкритою для судноплавства.

«Якщо Іран погодиться виконати те, про що було домовлено – а це, мабуть, дуже сміливе припущення – то «Епічна лють», що вже стала легендарною, добіжить кінця, а дуже ефективна блокада дозволить зробити Ормузьку протоку відкритою для всіх, включаючи Іран», - заявив він.

Президент США підкреслив, що такий сценарій можливий лише за умови реального дотримання зобов'язань з боку іранської влади.

Водночас американський лідер попередив про катастрофічні наслідки для Ірану у разі відмови від домовленостей. Він наголосив, що в такому випадку по країні буде завдано нових ударів.

За словами Трампа, інтенсивність та масштаб майбутніх бомбардувань будуть набагато вищими за ті, що спостерігалися раніше.

Нагадаємо, 28 лютого стартувала спільна військова кампанія США та Ізраїлю під назвою «Епічна лють» , спрямована проти Ірану. Вже у перші 24 години операції стало відомо про ліквідацію верховного лідера країни Алі Хаменеї. Головним пріоритетом Білого дому в цьому протистоянні є повне руйнування ядерної інфраструктури Тегерана.

У відповідь іранська сторона здійснила масштабні нальоти безпілотників на держави Перської затоки, зокрема Бахрейн, ОАЕ, Кувейт, Катар та Йорданію, під ударом опинилися об'єкти США. Проте війна вийшла за межі регіону: атаковано британську базу на Кіпрі, а європейські країни, як-от Іспанія та Італія, терміново посилюють грецький флот для стабілізації ситуації.

Минулого тижня адміністрація Дональда Трампа проінформувала Конгрес про формальне призупинення воєнної кампанії проти Ірану. Це рішення зумовлене завершенням 60-денного терміну, встановленого законом, для якого потрібна згода законодавців. Проте американський президент залишає за собою право поновити авіаудари, якщо дипломатичні зусилля зайдуть у глухий кут або режим тиші буде порушено.

Ситуація залишається напруженою, оскільки фінальна мирна угода досі не підписана. Остання ініціатива Тегерана, що передбачала розблокування Ормузької протоки в обмін на припинення вогню, була відхилена Трампом як «неприйнятна» через відсутність пунктів про ядерне роззброєння. Водночас у медіа з’явилися чутки про готовність Ірану до компромісів у ядерному питанні, хоча офіційного підтвердження передачі такої позиції Вашингтону немає.

Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що бойова операція, розпочата в лютому проти Ірану, завершилася.