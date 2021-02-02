Рада встановила День пам'яті українців, які рятували євреїв під час війни

14 травня відзначатиметься як День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

14 травня відзначатиметься як День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним із місць масових репресій проти євреїв і знищення їх

Верховна Рада України встановила 14 травня як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Проєкт постанови №4479 2 лютого підтримали 344 нардепа.

«Віддаючи шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, Верховна Рада постановляє: установити в Україні День пам’яті українців, котрі рятували євреїв під час Другої світової війни, який відзначати щороку 14 травня», – йдеться в документі.

Прийнято Постанову «Про вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни» https://t.co/kafyVJuTXz pic.twitter.com/5mZGeQzm4w — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 2, 2021

Крім того, постановою надаються окремі рекомендації органам виконавчої влади щодо реалізації зазначеного Дня пам’яті.

Так, Міністерству культури рекомендовано забезпечити створення Українським інститутом національної пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, котрі, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни.

А Міністерству освіти і науки рекомендовано включати теми, присвячені Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в перелік тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових і дипломних робіт у закладах вищої освіти.

«Прийняття постанови створить сприятливі умови для реалізації державної політики національної пам’яті щодо вшанування подвигу жителів України, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни», – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним із місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин яр у Києві.

Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й сторонніх, від концтаборів і смерті, хоча за це нацисти жорстоко карали, також і смертю.

Держава Ізраїль вшановує неєвреїв, які тоді з ризиком для себе і своїх родин рятували євреїв, почесним званням «Праведник народів світу». Станом на 1 січня 2020 року, коли державний ізраїльський Центр пам’яті жертв Голокосту в світі «Яд ва-Шем» востаннє на цей час оновлював свою статистику, в переліку вдостоєних цього звання з України їх 2659 – це четверта найбільша кількість за країнами світу. Присвоєння цього звання мешканцям України відбувалися і після цієї дати.

Присвоєння цього почесного звання обставлене низкою умов, тому реальне число мешканців України, які рятували євреїв від Голокосту, є очевидно більшим; також, імовірно, не про всіх таких людей відомо на цей час.

Одним із найвідоміших прикладів відмови в наданні цього звання є митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький.

Попри численні задокументовані факти порятунку ним чи за його сприяння євреїв, його в Ізраїлі звинувачують нібито в «співпраці з нацистами», хоча доказів цим твердженням немає. «Яд ва-Шем» також відхиляє й прохання українських єврейських об’єднань визнати за Шептицьким це звання.

14 травня – це день, коли 1948 року було проголошено незалежність Ізраїлю як єврейської держави.

Через те, що в Ізраїлі широко використовують власний традиційний календар, святкування річниць цієї події (5-й день місяця іяра) в різні роки припадає на різні дати за григоріанським календарем.