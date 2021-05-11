У Бабиному Яру відкривається синагога-МАФ російського проєкту меморіалу

Меморіальна синагога – це перший об’єкт, який буде зведено в рамках

Меморіальна синагога – це перший об’єкт, який буде зведено в рамках російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру

«Місце для роздумів» (символічна синагога) – це частина російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру

14 травня на території Бабиного Яру, за пам’ятником «Менора» відбудеться відкриття синагоги-МАФу у вигляді книжки. Початок церемонії об 11:00.

Як повідомляють організатори, захід приурочений до Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (Праведників народів світу).

У заході візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, Праведники народів світу, представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, культурні та громадські діячі, офіційні особи.

Після офіційної частини у всіх охочих буде можливість оглянути синагогу.

Слід зазначити, що «Місце для роздумів» (символічна синагога) – це частина російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру, яким керує режисер Ілля Хржановський.

Синагогу у вигляді розкладної книжки-панорами спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц.

«Висота споруди – 11 метрів. Подібно до книги вона відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів. Синагога оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють традиційний розпис старовинних синагог у Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. Стеля прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба, що відтворює положення зірок 29 вересня 1941 року – у перший день масових розстрілів в Бабиному Яру. Виготовлена із сторічної деревини дуба, що символізує зв’язок трагічних подій у Бабиному Яру і сьогодення», – розповіли організатори.

Згідно з документами, синагога значиться як МАФ.

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

Раніше українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

Читайте також: