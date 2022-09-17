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Солдати ЗСУ залишили зворушливу записку в одному з будинків Балаклії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Солдати ЗСУ залишили зворушливу записку в одному з будинків Балаклії
ЗСУ вибачилися за безпорядок у оселі
фото з відкритих джерел

Вояки погодували кота та собаку господарів

Українські захисники, котрі звільняли Балаклію, жили у будинку місцевих мешканців. Покидаючи оселю, вони залишили на холодильнику зворушливе послання господарям. Знімок на своїй сторінці у Facebook оприлюднила Перша окрема штурмова рота добровольчого українського корпусу Правого сектору «Вовки да Вінчі».

«Ми, солдати ЗСУ, користувалися вашою оселею, так як потрібно було десь жити. Вибачте за безпорядок. Усі цінні речі ми залишили у вас вдома. Собаку та котів ми покормили. Пес – справжній охоронець», – сказано у записці військових.

Солдати ЗСУ залишили зворушливу записку в одному з будинків Балаклії фото 1

«Трішки про безсовісних «укропів», які селяться в домівки цивільних. Насправді, такі чутки розпускають ті, хто вірить (або переконує інших), що на окупованих територіях живуть прихильники руского міра. Так, бувають і такі. Але в переважній більшості – це наші співгромадяни, наші брати і сестри, наш надійний цивільний тил. І ми завжди вдячні кожному, хто долучається до виборювання нашої свободи. Навіть якщо не маємо можливості подякувати особисто», – ідеться у підписі до фото.

Нагадаємо, на стінах кімнати, де катували невинних українців, видряпана молитва «Отче наш» російською мовою. 

8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Також Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії.

Українські правоохоронці виявили кімнату для тортур у штабі росіян в деокупованій Балаклії.

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Теги: ЗСУ війна контрнаступ Балаклія військові

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