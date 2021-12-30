  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 30 грудня в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 30 грудня в Україні

    Найтепліше буде на Заході і крайньому Півдні

    Погода в Україні у четвер, 30 грудня, буде морозною, але сухою: опадів не прогнозують у жодній з областей. Середня денна температура становитиме -3 градуси. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях очікується найтепліша погода без істотних опадів. Вдень температура повітря коливатиметься в межах -1... +4 градуси, а вночі стовпчик термометра покаже 0...-8.

    У Центрі і на Півночі прогнозують морози. Середня денна температура становитиме -3...-5 градусів, а нічна від -6 до -10 градусів.

    На Сході України переважно буде без істотних опадів. Вдень прогнозують від -2 до -6 градусів. Вночі буде аж до -11.

    На Півдні добова температура становитиме -2...+6 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -7... -11.

    У Києві буде сухо, однак на дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура вночі -6...-8 градусів, вдень -1...-3 градуси. Через ожеледицю на дорогах у столиці оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

    Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.

    Читайте також:

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 30 грудня в Україні