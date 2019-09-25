Прем’єр заявив, що всіх держслужбовців на контракт переводити не будуть



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19 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади»

Окремі державні службовці зможуть укладати контракти, які є більш гнучким інструментом, аніж закон про державну службу - Гончарук

В Україні з'явиться контрактна державна служба, але це не означає, що всіх держслужбовців переведуть на контракт.

Про це прем'єрміністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Контракт - це лише один із інструментів і не означає, що завтра усіх переведуть. Це просто один із інструментів, який будемо застосовувати для окремих державних службовців», - сказав Гончарук.

За його словами, суть полягає в тому, що окремі державні службовці зможуть укладати контракти, які є більш гнучким інструментом, аніж закон про державну службу та трудовий кодекс. Він дає дещо інші можливості щодо умов праці.

Як повідомлялося, 19 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади», який передбачає спрощення порядку прийняття на роботу і звільнення чиновників та запроваджує контрактну державну службу. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів.

Нагадаємо, 24 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон, що спростить прийом на роботу та звільнення чиновників.