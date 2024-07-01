Скандально відомий «психолог» Спартак Суббота став захисником російської мови

Спартак Суббота вважає, що це нормально спілкуватися російською

Блогер та скандально відомий «психолог» Спартак Суббота заступився за росіян і російську мову під час свого прямого ефіру в Instagram.

На його думку, росіяни – не найгірші загарбники у світі. Спартак Суббота зазначив, що може без проблем спілкуватися мовою країни-агресора.

Блогер та психолог Спартак Суббота заступився за росіян і російську мову під час свого прямого ефіру в Instagram. pic.twitter.com/di95PfGqoY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 1, 2024

«Російська мова не належить території Росії. Ніхто не давав російську мову Росії. Неможливо зарахувати мову до ворога. Ніяк. Найбільші експати у світі – не росіяни. Ворог, який безпосередньо карав нас – це фашистська Німеччина», – заявив блогер.

У відповідь на спілкування російською підписники в прямому ефірі писали блогеру «ганьба», на що Суббота порадив написати петицію.

«А ви їздите і вчите німецьку. Про що це? Ви будете точно так само потім і російську вчити. Тому не треба лицемірити. Перестаньте ганьбитися, як бомжі. Найбільші загарбники захоплювали абсолютно все, що можна було захопити, вбивали, грабували, робили страшні речі. І ви зараз вчите англійську мову», – сказав Суббота.

Нагадаємо, що чи не найпопулярнішого в Україні «психолога» Спартака Субботу звинуватили в шахрайстві. Субботу запрошували на телепрограми, стендапи та виступи в університетах як експерта в сфері психології та психотерапії. Тим часом проєкт «Свідомі» провів розслідування.

Розслідувач, психотерапевт Ілля Полудьонний стверджує, що Спартак п’ять років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога. Автор пише, що у Субботи може не бути медичної освіти, а також надає свідчення про зваблення клієнток, неетичну поведінку Спартака у методах терапії.