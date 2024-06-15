Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)

Генерал Баргилевич звертався до ДБР, щоб покарати командира частини за незаконні відрядження та виплати активісту Шабуніну

ЗМІ: Командування наполягало, що командир незаконно відпускав Шабуніна у відрядження

Командування Сил тероборони зверталося до Державного бюро розслідувань з проханням притягнути до кримінальної відповідальності командира військової частини, де служив антикорупціонер Віталій Шабунін. Причина – надання тому незаконних відряджень і виплат у розмірі 30 тис. грн. Про це йдеться у повідомленні ТрО до ДБР від 16 грудня 2023 року. Воно підписане тодішнім командувачем Сил тероборони Анатолієм Баргилевичем, повідомляють «Українські Новини».

Військові пояснюють, що в грудні 2023 року провели внутрішню службову перевірку. Вона виявила, що командир в/ч порушував Статут ЗСУ тим, що надавав дозволи на відрядження солдата Шабуніна до НАЗК, яке не є органом державної безпеки та оборони. Ці порушення підпадають одразу під дві статті Кримінального кодексу – розтрата майна та перевищення службових повноважень.

«Прошу внести відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – сказано у повідомленні.

Такі відрядження начебто були незаконними ще й тому, що Шабунін є мобілізованим, а не служить за контрактом. Однак такі відрядження відбувалися систематично протягом 2022-2023 років.

При цьому командир дозволив виплачувати Шабуніну додаткові 30 тис. грн щомісяця. За результатами перевірки командира в/ч було притягнуто до адміністративної відповідальності.

За даними ЗМІ, на даний час Шабунін вже переведений з цієї військової частини до Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Шабунін числиться бойовим медиком і отримує надбавки за службу, начебто залишаючись у Києві.