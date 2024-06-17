ISW: Росія знайшла ще одну «братську країну» на Балканах, чим дестабілізує ситуацію в регіоні

Лавров оголосив про зміцнення «братських зв’язків» між народами Росії та Республіки Сербської

Сили Кремля в Росії та поза нею продовжують використовувати відносини РФ з Республікою Сербською для дестабілізації соціально-політичної ситуації на Балканах. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

11 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на відкритті російського посольства в Баня-Луці (місто в Боснії і Герцоговині) заявив, що зв’язки між Росією та Республікою Сербською знаходяться на рекордно високому рівні.

Під час виступу він пообіцяв, що російське МЗС надасть пріоритет будівництву в Баня-Луці релігійних і культурних закладів, які мають вирішальне значення для зміцнення «братських зв’язків» між народами Росії та Республіки Сербської.

Пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив в інтерв’ю телеканалу Республіки Сербської, що Росія підтримає незалежність Республіки Сербської. Відкриття російського посольства в Баня-Луці, на його думку, демонструє тісну дружбу та співпрацю.

Блогер також додав, що Росія може відкрити російський пропагандистський культурний центр (під назвою «Русский дом») в Республіці Сербській. Офіційні особи Молдови та України раніше попереджали, що російські офіційні особи використовують «Русский дом» для просування російської пропаганди та проведення «підривної роботи» за кордоном.

Республіка Сербська – державне утворення на території Боснії і Герцеговини, утворене в результаті Дейтонської угоди. Столиця – Баня-Лука. Населені боснійськими сербами території проголосили незалежність своєї Республіки Сербської на початку 1992 року у відповідь на ініційований тоді ж боснійцями-мусульманами вихід Боснії і Герцеговини зі складу Югославії. Республіка брала ключову участь у боснійській війні і залишалася самопроголошеною і невизнаною до листопада 1995, коли під тиском НАТО і ООН були укладені Дейтонські угоди і створено Федеративну державу Боснія і Герцеговина, у складі двох утворень – Республіки Сербської і Федерації Боснії і Герцеговини.

До слова, президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці. Про це повідомляє портал Slobodna Dalmacija.

Також лідер боснійських сербів Мілорад Додік вручив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану орден Республіки Сербської, яким за рік до цього нагородив також правителя Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє угорське видання Telex.