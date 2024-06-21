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СБУ затримала двох блогерів, які зливали позиції ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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СБУ затримала двох блогерів, які зливали позиції ЗСУ
Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Блогерами виявилися жителі Запоріжжя та Вінниччини

Служба безпеки затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, один із фігурантів проживає у Запоріжжі та адмініструє власний Telegram-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів. Для «розкручування» інформресурсу чоловік опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Також чоловік оприлюднив на своєму Telegram-каналі відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі.

Крім того, блогер «залив» трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він збирався викласти у мережу нову «порцію» забороненого контенту.

Один з блогерів, який поширював у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони
Один з блогерів, який поширював у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зокрема, іншим фігурантом виявився мешканець Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Facebook. Потім він намагався «розігнати» відеозйомку у місцевих Telegram-каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила на Київщині ще п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні.

До слова, правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували координати для масованих ударів ворога по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня. Цілями ворога були енергогенеруючі підприємства та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомила пресслужба СБУ. 

Теги: блогер ЗСУ СБУ

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