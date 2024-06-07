Бужанський прийшов із лекцією у топовий військовий інститут. Мережа лютує

Симороз: «Це прекрасна ілюстрація того, наскільки важливо вчасно притягувати до кримінальної відповідальності державних зрадників та антиукраїнських діячів»

Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка втрапив у гучний скандал, запросивши у свої стіни з лекцією про історію державотворення проросійського політика, народного депутата Максима Бужанського. Про подію пресслужба інституту повідомила на своїй сторінці у мережі, де виклала фото із зустрічі з Бужанським, та згодом допис зник зі сторінки навчального закладу. Українські військові, журналісти та громадські діячі обурилися таким випадком, який стався у топовому вищому навчальному закладі України.

Так, учасник російсько–української війни, громадський активіст, юрист Олег Симороз не розуміє, як у керівництва Військового інституту імені Тараса Шевченка вистачило совісті запросити українофоба у стіни закладу, у якому готують військових.

Допис навчального закладу про лекцію Бужанського, який згодом був видалений з мережі фото Олега Симолора, Facebook

«4 червня Військовий інститут імені Тараса Шевченка запросив на зустріч з курсантами нардепа, обраного від «слуг народу», українофоба Максима Бужанського, який неодноразово поширював антиукраїнські гасла, був ініціатором скасування законів «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про очищення влади». У свій час він активно співпрацював з проросійським лобі Медведчука. Я думаю, з цим товаришем все зрозуміло. А от основне питання в мене до керівництва Військового інституту імені Тараса Шевченка – як у вас вистачило совісті запросити в стіни, де готують військових українофоба? Дуже радий за вас, що ви вирішили тихенько видалити свій допис та ви як військові люди маєте знати, що за свої дії треба нести відповідальність, а не намагатись приховати їх!», – написав Симороз.

Громадський активіст зазначив, що посада ректора інституті вакантна і ця ситуація показує, що нинішні заступники серед яких всі вищого офіцерського складу, не справляються з нормальним управлінням такого важливого в нинішній час військового інституту. «Я дивлюсь, вже багато хто забув, що 31 грудня 2022 року по корпусу цього інституту били російські ракети», – нагадав Симороз.

Згідно з Наказом Міністерства освіти та науки й Міністерства оборони України № 483/260 від 18 квітня 2014 року Військовий інститут імені Тараса Шевченка підпорядковується Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

З огляду на це Олег Симороз звернувся до Міністерства оборони України з проханням негайно відреагувати на ці ганебні факти та притягнути до дисциплінарної відповідальності керівництво навчального закладу, зокрема заступника начальника інституту з навчальної роботи та начальника кафедри військової політології.

Журналістка Марина Данилюк–Єрмолаєва назвала ганебною цю ситуацію з топовим вищим навчальним закладом України.

Допис навчального закладу про лекцію Бужанського, який згодом був видалений з мережі фото Марини Данилюк-Єрмолаєвої, Facebook

Журналіст та телеведучий Віталій Гайдукевич зазначив, що можна «закосити» емблемою під Вест Пойнт, але від того не станеш Вест Пойнтом. «Що дивуватися, що в Україні повно агресивних українофобів і совків, коли у столичному військовому виші запрошують читати лекції Бужанського. А чого не Табачника? Можливо одразу Патрушева чи Наришкіна?», – обурився журналіст.

Гайдукевич переконаний, що коли країна виборсається із війни, доведеться багато речей робити з нуля і повне перезавантаження військової освіти має бути просто ультимативною вимогою.

«Починаючи із переосмислення явища «військовий ліцей» (більшість навчальних закладів не відповідає заявленій суті; не може бути два десятки військових ліцеї в країні, це профанація; військовий ліцей, не має бути просто «школа з одностроєм», і завершуючи наведенням ладу у ВВНЗ (зокрема в площині сенсів, наративів, історії). Бо коли молоді професійні військові, що пройшли війну нарікають на суть і форму навчального процесу, то цей процес не відповідає вимогам часу», – вказав журналіст.

Нагадаємо, член фракції «Слуги народу» Максим Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який проголосував проти встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. «За» проголосували 316 нардепів, проти – один. Ніхто не утримався. Не голосували 35 нардепів, які були відсутні в сесійній залі. Єдиним, хто голосував проти, був мажоритарник із Дніпра Максим Бужанський, чим він похвалився із підписниками у Telegram.

До слова, одіозний «слуга народу» Максим Бужанський, який носить годинник за понад 500 000 грн і має зарплату за рік 478 000 грн, у травні 2021 року попросив у держави 19 500 грн для компенсації вартості оренди житла в Києві.