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«Справжній шок». Стало відомо, чим годують російських військовополонених

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Справжній шок». Стало відомо, чим годують російських військовополонених
Депутат розповів про зовсім не дієтичне меню полонених російських окупантів
фото: проєкт Хочу жити/Telegram

Окупантів балують свіжими фруктами, овочами та навіть мармеладом

У селі Заклад Стрийського району на базі Миколаївської виправної колонії (№50) знаходиться табір «Захід 1», де утримують військовополонених росіян. Для окупантів, які позбавляли українців життя та руйнували містечка та села нашої країни, передбачене розкішне меню та неабиякі побутові умови, розповів нардеп Сергій Рудик.

У своїй публікації він показав відповідь на депутатський запит від табору для тримання російських військовополонених «Захід 1» у Львівській області. Депутат охрестив її коротко: «Шок і абсурд!»

«Ви думаєте, що табір полонених - це нари, баланда і повна ізоляція? Ні. Виявляється для полонених орків подбали і про безпеку, і далеко не дієтичне меню, і побутові умови, які багато в чому співмірні з радянськими пансіонатами. Я не жартую», – пише депутат.

Рудик шокований меню для російських полонених – воно регулюється «Порядком тримання військовополонених» Кабміну. У ньому зазначені такі позиції, як: кава, какао, свіжі фрукти та овочі і навіть мармелад. Крім того, у магазині на території табору можуть вільно придбати соки і шоколадні цукерки, що відображено в системі «Прозоро».

«Справжній шок». Стало відомо, чим годують російських військовополонених фото 1
«Справжній шок». Стало відомо, чим годують російських військовополонених фото 2
Відповідь на депутатський запит від Табору для тримання російських військовополонених «Захід 1»
Відповідь на депутатський запит від Табору для тримання російських військовополонених «Захід 1»

«Я не міг повірити, перечитував кілька разів, таки мармелад. І дійсно, який же «русскій плєнний» без мармеладу», – розповів нардеп.

Сергій Рудик підкреслив, що Україна має дотримуватися Женевської конвенції, яка регулює питання дотримання полонених. Він додав, що мусять бути виконані і норми щодо кількості робочих годин, сну, занять спортом.

«Але ж, бляха, конвенція не регулює питання какао, мармеладу, телешоу і спортивної гімнастики. Треба ж, хоч іноді, розум вмикати. За 20 місяців війни я не один раз бачив як виглядають наші воїни після рашистського полону. Чув від них багато страшних речей, про які без жаху неможливо згадувати. На цьому фоні «меню» і дозвілля російських полонених – це глибоко неправильно і образливо для всіх нас», – переконаний народний депутат.

Він заявив, що документ Кабміну потрібно змінювати і порядок утримання жорстко переглядати, бо «какао і мармелад для орків – це образа для кожного нашого військового».

Нагадаємо, в Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян. Він носить назву «Захід 2» і створений на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області. Відповідні зміни у єдиному реєстрі з’явилися 20 жовтня 2023 року.

До слова, у таборі для військовополонених, який розташований на заході України утримують російських загарбників, а також жителів тимчасово окупованих територій України, які воювали на боці окупантів є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.

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Теги: депутат табір Сергій Рудик росіяни

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