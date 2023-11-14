Фінляндія побачила нову загрозу у порожній нерухомості росіян

Росіяни роками скуповували у Фінляндії будівлі, що розташовані неподалік стратегічно важливих об'єктів

Росіяни вже понад 20 років скуповують великі і дуже великі приміщення по всій Фінляндії, значна частина яких простоює порожньою. За словами військових експертів, будівлі розташовані в стратегічно важливих місцях країни. Тож ця нерухомість росіян у Фінляндії може становити загрозу безпеці країни, навіть, якщо її власники, на перший погляд, здаються цілком легальними. Про це пише фінська газета Ilta-Sanomat.

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У публікації йдеться про принаймні декілька таких підозрілих об'єктів, зокрема промисловий цех в Ехтяр на північному заході Фінляндії поряд з об'єктом фінських Сил оборони. Зазначається, що цех росіяни придбали у 2008 році і «з того часу його призначення залишається загадкою». У Сааріярві так і не було реалізовано проект будівництва логістичного центру, для якого громадянин Росії придбав приміщення «поруч із телекомунікаційною щоглою Сил оборони Фінляндії».

«Цілком релевантним сценарієм є те, що агенти, завербовані російською владою, можливо, готують диверсійні атаки в цехах, якими вони володіють у Фінляндії, проти, наприклад, енергетичної чи комунікаційної інфраструктури нашої країни – або навіть терористичні атаки», – сказав генерал, професор з військової майстерності, що працює в Національному університеті оборони Марко Палокангас.

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Як пише видання, до 2007 року росіяни здійснили принаймні шість операцій з нерухомістю в районі Ехтарі. Покупцями нерухомості були різні російські особи, угоди укладалися з фінськими компаніями. На околицях цих об’єктів розміщено не лише склад вибухівки, а й магістральні електромережі та базові станції мережі, що використовується для службових потреб.

Енергетична інфраструктура є прикладом стратегічно критичних об'єктів і саме біля неї за останній рік спостерігалась активність. Так, нещодавно фінське видання Yle повідомило, що в регіоні Етеля-Саво невідома особа фотографувала лінію електропередач і втекла з місця події, як тільки прибули правоохоронці. За даними Yle, енергетичні компанії в містах Тампере і Куопіо спостерігали безпілотники, але залишалося незрозумілим, чи був їхній політ для розвідувальної зйомки чи з іншою метою.

«Без доказів важко стверджувати про використання окремих цехів, але було б дуже дивно, що багато залів, що належать росіянам, просто порожні або бездіяльні», – вважає Палокангас. Він також підозрює, що деякі компанії росіян могли стати прикриттям для стратегічної підготовки Росії. «Росія, ймовірно, проводила у Фінляндії такі ж військові приготування, як нещодавно в Україні. Тож Росія завчасно готувалася до можливої ​​атаки, хоча така ситуація могла й не статися», – сказав Марко Палокангас.

«Будівлі, очевидно, купувалися як бази для традиційного шпигунства та розвідувальної діяльності, а також як житло для солдатів або агентів, які могли здійснити окремі напади», – вважає Палокангас.

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Порожню російську власність знайшли також у регіонах Хаміні та Луумякі. Деякі з об'єктів, що порожніли, вже продані фінам, але у Гельсінкі не виключають, що у Фінляндії ще можуть бути приміщення, які лише номінально належать фінам. Фінська влада не так переймається об'єктами, які росіяни придбали на своє ім'я, як про угоди за участю різних фірм-прикриттів, зазначається в публікації.

Газета наводить приклади підвищеної пильності фінів стосовно російської нерухомості. Один із пенсіонерів розповів, як неодноразово відвідував такий об'єкт у Сааріярві, звернув увагу на виключно суворі заходи безпеки і поставив питання, «якого біса росіяни там роблять».



Фінські військові і раніше заявляли, що розглядають нерухомість, що належить росіянам, як загрозу національній безпеці. Вони побоюються, що на своїх ділянках росіяни можуть обладнати різні схованки. Міністерство оборони Фінляндії почало блокувати угоди росіян з нерухомістю, поки що відомо про три такі випадки. Однак обмеження та заборони не змогли повністю зупинити активність росіян, а точну кількість російських володінь у Фінляндії важко визначити.

До слова, суд Фінляндії конфіскував земельні ділянки з нерухомістю російського бізнесмена Бориса Альошина, який обіймає відповідальні посади в компаніях, що виробляють винищувачі МіГ, «Сухий» і дрони «Оріон». За рішенням судового пристава, були конфісковані дві суміжні ділянки з нерухомістю неподалік від містечка Лонгвік. Вартість об'єктів становить понад 2,5 млн євро. ЄС включив 68-річного підприємця і науковця Бориса Альошина до списку санкцій улітку через повномасштабну російську агресію проти України. Він працює у багатьох компаніях, пов'язаних із російською військовою промисловістю.