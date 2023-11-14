Ситуація на фронті. Росіяни мають великі проблеми із нашими дронами

Наші війська не зупиняють штурмові дії на південному флангу від Бахмуту

По фронту та по війні загалом на ранок 14 листопада

Треба особливу увагу звернути на повідомлення про те, що Головнокомандувач ЗСУ Залужний провів розмову із начальником Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Бо там прозвучало дві базисні речі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перша – що наші війська «продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці».

З цього випливає, що формулювання про «позиційний тупик» навіть з точки зору самого Залужного – це була апеляція скоріше до термінів оперативного мистецтва, а не до реальної оцінки положення на фронті в тому числі для західних партнерів, і що наші війська продовжують наступати, де це можливе.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Друга базисна річ – що нашим захисникам від західних партнерів треба в першу чергу снаряди, дрони та засоби ППО. Тобто історія з тим, що для перемоги над ворогом нам треба працювати над технологічною перевагою – нікуди не дівається.

І також з важливого – що особливо активне використання авіації російськими окупантами фіксується саме на Авдіївському та Маріїнському напрямках.

І за окремими напрямками:

Авдіївський

Зважаючи на те, наскільки інтенсивними тут зараз є бої, будь-які спроби зафіксувати тут поточну лінію боєзіткнення наразі будуть застарілими по часу. Особливо у випадку з ISW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бахмутський напрямок

У той час як наші війська не зупиняють штурмові дії на південному флангу від Бахмуту, росіяни посилюють тиск на наші позиції на північному флангу від міста.

Водночас не варто випускати з уваги, що наші війська і далі утримують околиці самого міста Бахмут.

Південь

Аж настільки детально, як це зараз прийнято в нашому інфопросторі, обговорювати можливі деталі операції Сил оборони України на лівобережній Херсонщині не варто не просто з мотивів принципу «інформаційної безпеки».

Рашисти посилюють артилерійські та авіаційні обстріли Херсона та інших населених пунктів на правобережжі саме тому, що сподіваються терором проти цивільних хоч якось завадити діям ЗСУ.

Якщо що і варто обговорювати, оберігаючи «туман війни», то це скоріше проблеми самих рашистів на Лівобережжі, які вони демонструють відкрито.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наприклад – судячи з усього, росіяни мають настільки великі проблеми із нашими дронами, і їх РЕБ настільки безсила, що окупанти вже й там почали вішати в деяких місцях «антидронові» сіті на деяких дорогах, як вони це робили в свій час біля Бахмуту.

Так, по мірі мобілізаційного розширення в армії РФ управлінський хаос зберігається настільки, що ворогу і далі важливо для прийняття рішень моніторити і наші джерела відкритих даних.