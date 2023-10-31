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Розвідка пояснила паузу масованих ракетних атак росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила паузу масованих ракетних атак росіян
Росія у війні проти України фактично виснажила свої ракетні запаси
фото з відкритих джерел

Розвідка пояснила паузу масованих ракетних атак росіян
 
 
 
 
 

У росіян залишається потенціал для виробництва нових ракетних озброєнь. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону «Єдині новини».

«Це не секрет. І вони підвищили його (виробництво – «Главком») порівняно із початком повномаштабного вторгнення, але це не означає, що вони можуть повернутись найближчим часом до ракетних запасів показників до 24 лютого 2022 року», - відзначив Юсов.

Як додав представник розвідки, загроза завдання Росією ракетних ударів зберігається і ця загроза є достатньо серйозною.

«Думати, що ракетні терористичні атаки Російської Федерації цієї зими проти української інфраструктури, і зокрема, енергетичної інфраструктури, припиняться, було би марним сподіванням. Це означає, що Україна готується і готуються наші сили протиповітряної і протиракетної оборони, та увесь сектор безпеки України», – сказав Юсов.

Також у нього запитали, чи готуються росіяни завдати більш виваженого, витонченого і масованого удару з огляду на те, що вже давно не було масованих ракетних обстрілів.

«Минулого року, зокрема Суровікін власне бездумно, часто безконтрольно використовував ракетні запаси, не рахуючи їх і різного роду ракети летіли по Україні. Ми пам'ятаємо, були запуски понад 100-120 ракет за один удар... Попри такі масовані ракетні удари, бажаного ефекту ворог не отримав, і навпаки виснажив свої ракетні запаси. Це бачимо не лише ми. Це бачать і міжнародні партнери. Це означає, що Росія у цьому плані стала слабшою і більш вразливою на інших напрямках, і говорити, що вона може комусь загрожувати тепер у цьому виді озброєнь, якщо вона навіть у війні проти України фактично виснажила свої ракетні запаси, не доводиться», – заявив Юсов.

Триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Теги: розвідка росія Міноборони війна озброєння ворог росіяни

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