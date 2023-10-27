Замах на Царьова: спливли нові деталі

На момент прибуття карети швидкої допомоги екснардеп був непритомний

У день замаху зрадник Олег Царьов мав на меті провести «важливу відео конференцію». Перед цим він наказав усім працівникам санаторію в Ялті йти додому. Про це повідомило інформоване джерело проєкту «ВЧК-ОГПУ».

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Як зазначається, що перед цим скандальний Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня.

«Вчора він до 18.00 проводив виробничу нараду, а потім розпустив усіх працівників. Він попросив усіх терміново залишити кабінет і їхати додому, оскільки у нього було заплановано «важливу відеоконференцію», – йдеться у повідомленні.

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Працівники санаторію дізналися про замах з Інтернету. На даний момент вони не спостерігають ні оперативних заходів, ні журналістів, що також дивно. Керуватиме санаторієм поки перший заступник Царьова - Костянтин Кошелєв. Він заборонив усім обговорювати ситуацію та долю шефа.

«Санаторій працює у звичному режимі, немає жодної паніки. Щодо режиму: то на території санаторію багато сторонніх - відпочиваючих, орендарів та їхніх клієнтів. Проте жодних «фільтраційних» заходів силовики не проводять», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рідні Олега Царьова підтвердили факт замаху на колишнього народного депутата України і колаборанта. Інформація про це з’явилася на сторінці Царьова у телеграм.

Також зазначається, що на момент прибуття карети швидкої допомоги колаборант був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає.

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Олег Царьов – колишній український підприємець і народний депутат, який зрадив Україну. Переховується в окупованому Криму від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова.

Раніше у соцмережах писали, що вночі біля будинку Царьова було помічено правоохоронців та машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні.