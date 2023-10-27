Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Замах на Царьова: спливли нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Замах на Царьова: спливли нові деталі
У Ялті невідомі стріляли у Царьова
фото з відкритих джерел

На момент прибуття карети швидкої допомоги екснардеп був непритомний

У день замаху зрадник Олег Царьов мав на меті провести «важливу відео конференцію». Перед цим він наказав усім працівникам санаторію в Ялті йти додому. Про це повідомило інформоване джерело проєкту «ВЧК-ОГПУ».

Як зазначається, що перед цим скандальний Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня.

«Вчора він до 18.00 проводив виробничу нараду, а потім розпустив усіх працівників. Він попросив усіх терміново залишити кабінет і їхати додому, оскільки у нього було заплановано «важливу відеоконференцію», – йдеться у повідомленні.

Працівники санаторію дізналися про замах з Інтернету. На даний момент вони не спостерігають ні оперативних заходів, ні журналістів, що також дивно. Керуватиме санаторієм поки перший заступник Царьова - Костянтин Кошелєв. Він заборонив усім обговорювати ситуацію та долю шефа.

«Санаторій працює у звичному режимі, немає жодної паніки. Щодо режиму: то на території санаторію багато сторонніх - відпочиваючих, орендарів та їхніх клієнтів. Проте жодних «фільтраційних» заходів силовики не проводять», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рідні  Олега Царьова підтвердили факт замаху на колишнього народного депутата України і колаборанта. Інформація про це з’явилася на сторінці Царьова у телеграм.

Також зазначається, що на момент прибуття карети швидкої допомоги колаборант був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає.

Олег Царьов – колишній український підприємець і народний депутат, який зрадив Україну. Переховується в окупованому Криму від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова.

Раніше у соцмережах писали, що вночі біля будинку Царьова було помічено правоохоронців та машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні. 

Теги: депутат напад Олег Царьов колабораціонізм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вірус розлучень і далі розповсюджується Верховною Радою
Розлучення по-депутатськи. Як політики під час війни ділять дітей та майно Світська хроніка
28 вересня, 11:11
Українці очолюють майже 87% установ на окупованих територіях
Чим на окупованих територіях займаються українці, які перейшли на сторону ворога: розслідування
29 вересня, 09:49
Джейкоб Ріс-Могг: «З огляду на те, що Україні потрібні гроші зараз, це дуже повільно, а тому тим часом Захід має надати Україні необхідні гроші»
Британський депутат закликав розробити правовий механізм для використання заморожених активів РФ
28 вересня, 09:15
5 жовтня ЄСПЛ ухвалив рішення у справі квартир нардепів
Рада приховала інформацію про службові квартири нардепів. Євросуд ухвалив рішення
10 жовтня, 15:00
Усов повернувся на пів року пізніше, ніж тривало навчання
У Києві виринув чиновник, який на півтора року зник у США (фото)
17 жовтня, 13:50
Глава Пентагону уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі
США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту
7 жовтня, 17:12
Верховна Рада внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму
Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб
17 жовтня, 14:32
Ізраїльські солдати збирають тіла мирних жителів, убитих бойовиками ХАМАС у суботу в селі Кфар-Аза
Найсмертоносніший день. Як ХАМАС перехитрив найпотужнішу армію на Близькому Сході світова преса
15 жовтня, 13:38
Усама Хамдан закликав спробувати зупинити напад Ізраїлю
ХАМАС звернувся до арабських та мусульманських країн із проханням
26 жовтня, 13:48

Події в Україні

Під Мукачевом вантажівка зіштовхнулася з автобусом до Риму: є загиблі
Під Мукачевом вантажівка зіштовхнулася з автобусом до Риму: є загиблі
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6479
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6205
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4899
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту