ЗСУ просунулися на захід від Роботиного: аналіз ISW

Українські війська продовжують наступ на південь від Бахмута та в Запорізькій області

Українська армія продовжує наступальні дії на південь від Бахмута та завдає втрат російським військам. ЗСУ провели наступальні операції на заході Запорізької області та досягли успіхів, просунувшись на захід від Роботиного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та Іванівки.

Речник десантно-штурмової бригади ЗСУ «Сталевий кордон» Іван Шевстов заявив, що найбільш активна частина Куп'янського фронту знаходиться в районі Синьківки та Іванівки, а російські сили атакують у напрямку Куп'янська угрупованнями від 10 до 30 осіб. Шевстов зазначив, що російські війська продовжують спроби зайняти лівий берег річки Оскіл.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, показують, що російські війська нібито незначно просунулися до Торського (приблизно 8 км на південний захід від Кремінної).

Російські джерела стверджували, що 30 жовтня українські війська здійснили контратаки в районі Куп’янськ-Сватове-Кремінна та просунулися.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та завдають втрат російським військам у цьому районі.

Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Андріївки та Кліщіївки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що росіяни посилили своє угруповання під Бахмутом і перейшли від оборонних дій до більш активних.

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30 жовтня українські військові джерела зазначили, що українські сили збили ще один російський Су-25 на Авдіївському напрямку, він став уже шостим.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун зазначив, що російські війська намагаються компенсувати втрати техніки під Авдіївкою та готуються задвати удару піхотою по українських позиціях.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили невдалі наземні атаки росіян поблизу Авдіївки, Новокалинового, Тоненького, Опитного та Первомайського. Невдалими були й атаки росіян поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та на південь від Вугледара.

Російські джерела стверджували, що 29 жовтня війська РФ атакували на північ від Приютного і поблизу Новодонецького та Новомайорського.

Українські війська 30 жовтня провели наступальні операції на заході Запорізької області та досягли успіхів. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на захід від Роботиного.

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Українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що українські сили контролюють центральну частину Кринок.

Українське південне оперативне командування заявило, що російські війська використали 37 керованих бомб КАБ для ударів по західному березі Херсонської області.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку росіяни почали використовувати заборонену хімічну зброю.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області на Токмацькому напрямку росіяни розстріляли українських полонених.