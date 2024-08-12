Стало відомо, де й коли відбудеться прощання з авіаконструктором Дмитром Ківою

Дмитро Ківа помер на 82 році життя

Прощання з одним із найвідомих українських авіаконструкторів, ексгендиректором «Антонова» та Героєм України Дмитром Ківою відбудеться у Києві 13 серпня. Про це стало відомо із допису на сторінці Facebook Дмитра Ківи.

Поховають авіаконструктора на Берковецькому цвинтарі.

«Прощання з Дмитром Семеновичем відбудеться 13-го серпня о 12:00 за Києвським часом на Берковецькому цвинтарі», – йдеться у повідомленні на Facebook.

Нагадаємо, Дмитро Ківа пішов із життя 24 липня у віці 81 рік. Ківа був учнем видатного авіаконструктора Олега Антонова і пройшов шлях від рядового інженера до генерального конструктора й очільника державного підприємства «Антонов». Від президента Віктора Ющенка він отримав звання «Герой України».

Після 52 років роботи на заводі «Антонов» Ківа звільнився і поїхав працювати до Азербайджану фото: az.sputniknews.ru

З ім’ям Дмитра Ківи пов’язаний розвиток напрямку сертифікації авіаційної техніки, передусім комерційного варіанта «Руслана» – літака Ан-124-100. Він брав безпосередню участь у створенні практично всіх літаків «Антонов», зокрема: Ан-3, Ан-28, Ан-32, Ан-74, Ан-70, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія», Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132D та численних модифікацій машин сімейства «АН».

Дмитро Ківа працював на заводі «Антонов» за всіх президентів України, окрім Володимира Зеленського фото: Уніан

Дмитро Семенович є автором понад ста наукових праць, присвячених авіабудуванню, 18 авторських свідоцтв і патентів у галузі розробок пасажирських, транспортних, багатоцільових літаків, досліджень і розробок літаків короткого злету та посадки.