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Стало відомо, де й коли відбудеться прощання з авіаконструктором Дмитром Ківою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стало відомо, де й коли відбудеться прощання з авіаконструктором Дмитром Ківою
Дмитро Ківа відзначений багатьма орденами й медалями України, зокрема орденом «Ярослава мудрого», орденом Держави, «За заслуги» трьох ступенів
фото з відкритих джерел

Дмитро Ківа помер на 82 році життя

Прощання з одним із найвідомих українських авіаконструкторів, ексгендиректором «Антонова» та Героєм України Дмитром Ківою відбудеться у Києві 13 серпня. Про це стало відомо із допису на сторінці Facebook Дмитра Ківи.

Поховають авіаконструктора на Берковецькому цвинтарі.

«Прощання з Дмитром Семеновичем відбудеться 13-го серпня о 12:00 за Києвським часом на Берковецькому цвинтарі», – йдеться у повідомленні на Facebook.

Нагадаємо, Дмитро Ківа пішов із життя 24 липня у віці 81 рік. Ківа був учнем видатного авіаконструктора Олега Антонова і пройшов шлях від рядового інженера до генерального конструктора й очільника державного підприємства «Антонов». Від президента Віктора Ющенка він отримав звання «Герой України».

Після 52 років роботи на заводі «Антонов» Ківа звільнився і поїхав працювати до Азербайджану
Після 52 років роботи на заводі «Антонов» Ківа звільнився і поїхав працювати до Азербайджану
фото: az.sputniknews.ru

З ім’ям Дмитра Ківи пов’язаний розвиток напрямку сертифікації авіаційної техніки, передусім комерційного варіанта «Руслана» – літака Ан-124-100. Він брав безпосередню участь у створенні практично всіх літаків «Антонов», зокрема: Ан-3, Ан-28, Ан-32, Ан-74, Ан-70, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія», Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132D та численних модифікацій машин сімейства «АН».

Дмитро Ківа працював на заводі «Антонов» за всіх президентів України, окрім Володимира Зеленського
Дмитро Ківа працював на заводі «Антонов» за всіх президентів України, окрім Володимира Зеленського
фото: Уніан

Дмитро Семенович є автором понад ста наукових праць, присвячених авіабудуванню, 18 авторських свідоцтв і патентів у галузі розробок пасажирських, транспортних, багатоцільових літаків, досліджень і розробок літаків короткого злету та посадки.

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Теги: Антонов Герой України Facebook Дмитро Ківа

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