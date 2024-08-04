Сенегал викликав посла України. Яка причина?

Сенегал заявив, що дотримується позиції «конструктивного нейтралітету в російсько-українському конфлікті»

Міністерство закордонних справ Сенегалу викликало посла України Юрія Пивоварова через допис, у якому дипломат нібито виказував підтримку туарегам у Малі, які атакували членів російської ПВК «Вагнер». МЗС Сенегалу заявило, що такий допис був опублікований на Facebook-сторінці українського посольства. Та, схоже, наразі він видалений.

Що це за допис, не уточнюється. Африканське новинне агентство APA пише, що йдеться про відео, де речник української розвідки стверджує, що Україна надала інформацію туарегам для атаки «вагнерівців».

29 липня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в фірі телемаратону «Єдині новини» справді казав, «що повстанці отримали необхідну інформацію, і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців».

APA пише, що відео супроводжувалося певним коментарем українського посла, який влада Сенегалу визнала недоречним.

У пресрелізі МЗС Сенегалу йдеться, що посол стверджував про підтримку нападу найманців у Малі, здійсненого між 25 і 27 липня 2024 року.

Сенегал заявив, що дотримується позиції «конструктивного нейтралітету в російсько-українському конфлікті» та «не може терпіти будь-яких спроб перенести на свою територію медійну пропаганду, яка ведеться в цьому конфлікті».

Дакар викликав посла України, щоб «нагадати йому про зобов’язання обережності, стриманості та невтручання, які повинні супроводжувати серйозність і урочистість його місії».

Раніше повідомлялося, що українські спецслужби співпрацюють з повстанцями-туарегами у Малі, зокрема навчаючи їх керувати безпілотниками.

Нагадаємо, після нападу повстанців-туарегів на бойовиків ПВК «Вагнера» у Малі спостерігаються «конкретні військові наслідки». Зокрема, Росія перекидає в країну своїх військових та терористів з інших частин Африки.

Повстанці-туареги з руху CSP-PSD оприлюднили фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК «Вагнера» в африканській країні Малі.

Як стало відомо, бій відбувся в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром 25 та 26 липня. Повстанці-туареги вбили й поранили близько 20 «вагнерів».