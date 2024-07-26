Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Помер розробник літаків «Антонов», Герой України Дмитро Ківа

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Помер розробник літаків «Антонов», Герой України Дмитро Ківа
Дмитро Ківа у 2005-2016 роках був президентом-генеральним конструктором ДП «Антонов»
фото: з відкритих джерел

Дмитро Ківа помер на 82 році життя

24 липня пішов із життя найвідоміший український авіаконструктор, ексгендиректор «Антонова» та Герой України Дмитро Ківа. Про це повідомила пресслужба українського державного авіаційного підприємства «Антонова».

Помер розробник літаків «Антонов», Герой України Дмитро Ківа фото 1

Дмитро Семенович народився 8 жовтня 1942 року. Його шлях на ДП «Антонов» розпочався у 1964 році, після закінчення Харківського авіаційного інституту. На підприємстві пройшов усі етапи становлення як авіаційний фахівець.

Спочатку Ківа працював провідним спеціалістом, конструктором у підрозділі, який розробляв конструкції фюзеляжів літаків. А за кілька років він став уже провідним конструктором, заступником головного конструктора. З 1987 року – головним конструктором. З 1990 до 2005 року – перший заступник генерального конструктора. А в період з 2005 до 2015 року очолював роботу підприємства на посаді президента – генерального конструктора. З 2015 до 2016 року – генеральний конструктор.

Помер розробник літаків «Антонов», Герой України Дмитро Ківа фото 2

Під його керівництвом «Антонов» вдало подолав важкий економічний період у країні. На підприємстві зберегли і розвинули школу літакобудування, виробничі потужності з серійного виготовлення літаків у Києві, колектив поповнився молодими фахівцями. Також  створили гнучку систему перспектив, орієнтовану не тільки на заробітну плату, а й на одержання житла, можливість брати участь у зовнішньоекономічній діяльності. Значно поширилася співпраця з інститутами НАН України.

З ім’ям Дмитра Ківи пов’язаний розвиток напрямку сертифікації авіаційної техніки, передусім комерційного варіанта «Руслана» – літака Ан-124-100.

Він брав безпосередню участь у створенні практично всіх літаків «Антонов», зокрема: Ан-3, Ан-28, Ан-32, Ан-74, Ан-70, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія», Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132D та численних модифікацій машин сімейства «АН».

Дмитро Семенович є автором понад ста наукових праць, присвячених авіабудуванню, 18 авторських свідоцтв і патентів у галузі розробок пасажирських, транспортних, багатоцільових літаків, досліджень і розробок літаків короткого злету та посадки.

Серед багатьох міжнародних відзнак, які стверджують світове визнання творчого доробку Дмитра Семеновича, його авторитет у світовому літакобудуванні, – нагорода міжнародної організації з забезпечення безпеки польотів (FSF).

У нагородному дипломі значиться: «Він зробив великий внесок у безпеку польотів, забезпечивши високу підтримку льотних можливостей повітряних суден «Антонов» . Це вплинуло на підвищення рівня авіаційної безпеки в усьому світі і стало значним прикладом, якому мають слідувати інші виробники та держави».

Дмитро Ківа – Герой України, Академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, лавреат Державної премії України. Відзначений багатьма орденами й медалями України, зокрема орденом «Ярослава мудрого», орденом Держави, «За заслуги» трьох ступенів.

Нагадаємо, 17 липня у Чернівцях відійшов у вічність народний художник України Ярослав Пасічанський. Він був відомим майстром художньої обробки дерева і шкіри.

Читайте також: Дмитро Ківа: Найгірше, якщо стара команда ДП «Антонов» обдурить нове керівництво країни 
Теги: Антонов смерть ГП «Антонов» Дмитро Ківа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Центральний банк Росії
Російська економіка незабаром помре? Центральний банк РФ зробив заяву
27 червня, 09:12
Підрозділ, в якому служив Олег, брав участь у звільненні Воскресенська, Снігурівки, знищував техніку окупантів у Херсонській області
Неодноразово виводив своїх солдатів з бою без втрат. Згадаймо Олега Перегуду
27 червня, 09:00
Астронавт помер від старості
Помер американський астронавт Джо Енгл, який побував на місяці
14 липня, 23:25
Рішення про видалення сцени було прийнято з метою уникнути зайвої травматизації глядачів та членів знімальної групи
Продюсери вилучили з фільму «Іржа» сцену, через яку судили Алека Болдвіна
17 липня, 14:17
Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг
Помер генсек Комуністичної партії Вʼєтнаму
19 липня, 16:09
Як зазначили в «Укрзалізниці», у потягах іноді трапляються випадки природних смертей
«Укрзалізниця» після смерті жінки у вагоні дала поради пасажирам
19 липня, 21:11
Тіло, ймовірно хлопця 2004 року народження, не знайдено
Трагедія на атракціоні у Києві: пошук людини, яка впала у воду, завершено
21 липня, 22:28
Росіяни найчастіше шукають допомоги ворожки з приводу пошуку рідних на війні
Коли помре Путін? Що росіяни питають у тарологів
22 липня, 23:40
Сьогодні відзначають день фінансового працівника
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:11

Суспільство

У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9764
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8766
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8554
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua