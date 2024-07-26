Помер розробник літаків «Антонов», Герой України Дмитро Ківа

Дмитро Ківа помер на 82 році життя

24 липня пішов із життя найвідоміший український авіаконструктор, ексгендиректор «Антонова» та Герой України Дмитро Ківа. Про це повідомила пресслужба українського державного авіаційного підприємства «Антонова».

Дмитро Семенович народився 8 жовтня 1942 року. Його шлях на ДП «Антонов» розпочався у 1964 році, після закінчення Харківського авіаційного інституту. На підприємстві пройшов усі етапи становлення як авіаційний фахівець.

Спочатку Ківа працював провідним спеціалістом, конструктором у підрозділі, який розробляв конструкції фюзеляжів літаків. А за кілька років він став уже провідним конструктором, заступником головного конструктора. З 1987 року – головним конструктором. З 1990 до 2005 року – перший заступник генерального конструктора. А в період з 2005 до 2015 року очолював роботу підприємства на посаді президента – генерального конструктора. З 2015 до 2016 року – генеральний конструктор.

Під його керівництвом «Антонов» вдало подолав важкий економічний період у країні. На підприємстві зберегли і розвинули школу літакобудування, виробничі потужності з серійного виготовлення літаків у Києві, колектив поповнився молодими фахівцями. Також створили гнучку систему перспектив, орієнтовану не тільки на заробітну плату, а й на одержання житла, можливість брати участь у зовнішньоекономічній діяльності. Значно поширилася співпраця з інститутами НАН України.

З ім’ям Дмитра Ківи пов’язаний розвиток напрямку сертифікації авіаційної техніки, передусім комерційного варіанта «Руслана» – літака Ан-124-100.

Він брав безпосередню участь у створенні практично всіх літаків «Антонов», зокрема: Ан-3, Ан-28, Ан-32, Ан-74, Ан-70, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія», Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132D та численних модифікацій машин сімейства «АН».

Дмитро Семенович є автором понад ста наукових праць, присвячених авіабудуванню, 18 авторських свідоцтв і патентів у галузі розробок пасажирських, транспортних, багатоцільових літаків, досліджень і розробок літаків короткого злету та посадки.

Серед багатьох міжнародних відзнак, які стверджують світове визнання творчого доробку Дмитра Семеновича, його авторитет у світовому літакобудуванні, – нагорода міжнародної організації з забезпечення безпеки польотів (FSF).

У нагородному дипломі значиться: «Він зробив великий внесок у безпеку польотів, забезпечивши високу підтримку льотних можливостей повітряних суден «Антонов» . Це вплинуло на підвищення рівня авіаційної безпеки в усьому світі і стало значним прикладом, якому мають слідувати інші виробники та держави».

Дмитро Ківа – Герой України, Академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, лавреат Державної премії України. Відзначений багатьма орденами й медалями України, зокрема орденом «Ярослава мудрого», орденом Держави, «За заслуги» трьох ступенів.

Нагадаємо, 17 липня у Чернівцях відійшов у вічність народний художник України Ярослав Пасічанський. Він був відомим майстром художньої обробки дерева і шкіри.