«Не приносьте квітів»: Ада Роговцева у день народження звернулася з проханням

Ада Роговцева наголосила, що донат на машину для бойових медиків буде найкращим подарунком на її 87-річчя

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева оголосила про благодійну виставу на потреби ЗСУ на честь свого дня народження. Про це вона розповіла на Facebook-сторінці.

Акторка повідомила, що 16 липня вона гратиме на сцені Жовтневого палацу у столиці виставу «Схоже на щастя».

Фото з вистави «Схоже на щастя» фото: suzirja.kiev.ua

«Завтра мені виповниться 87 років. Число лякає, але і воно не виправдання для бездіяльності. Завтра я гратиму для вас. На сцені Жовтневого разом із Свєтою Орліченко ми гратимемо «Схоже на щастя». І звичайно ж лячно в цю спеку починати виставу в пальті з лисячим коміром. Але я певна, що грати виставу в пальті навіть у 87 легше, аніж в броніку та касці тримати бій», – зауважила Роговцева.

Артистка повідомила, що на днях було поранено побратима її зятя: добровольця, медика, який під час евакуації потрапив під обстріл. За три дні до того на евакуації ворожий дрон скинули на їхню машину і вона згоріла вщент.

«Зараз Микита в лікарні, дякувати Богові поранення не важке, і на щастя всіх поранених, яких він забирав, таки вдалося витягти і довезти живими! У нас з вами є можливість зібрати на машину для пораненого медика Микити, поки він підлікується. Не приносьте квітів, прошу вас! Ваші квіти можуть прорости допомогою бойовим медикам», – наголосила акторка.

Фото з вистави «Схоже на щастя» фото: Ада Роговцева

Ада Роговцева додала, що найкращим подарунком для неї буде донат на машину для бойових медиків.

Раніше українська актриса театру та кіно Ада Роговцева святкувала свій день народження, отримавши при цьому численні привітання від української публіки. Зокрема зірку привітав ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

До слова, Ада Роговцева поділилася, що протягом багатьох років активно працювала в Росії, але це ніколи не викликало негативних реакцій з боку українців. Про це вона розповіла в інтерв'ю Олексію Суханову У контексті своїх роздумів, акторка наголосила, що ніколи не змогла б зрадити Україну.